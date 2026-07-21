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Pesquisa Real Time Big Data: Lula tem 45% e Flávio Bolsonaro, 42%, no 2º turno

Levantamento mostra empate técnico no limite da margem de erro entre o atual presidente e o parlamentar no principal confronto simulado para outubro

Lula e Flávio Bolsonaro: segundo Futura, senador amplia vantagem em simulações de 2º turno (Divulgação/Exame)

Lula e Flávio Bolsonaro: segundo Futura, senador amplia vantagem em simulações de 2º turno (Divulgação/Exame)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 21 de julho de 2026 às 07h35.

Última atualização em 21 de julho de 2026 às 07h36.

A pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 21, mostra um cenário de empate técnico no limite da margem de erro na simulação principal de segundo turno. O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem 45%, contra 42% de Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Neste cenário mais polarizado da pesquisa, os eleitores que declaram voto nulo ou em branco somam 8%. Aqueles que dizem não saber ou preferem não responder representam 5% dos entrevistados.

Ao observar a evolução temporal do instituto, a distância entre os líderes no segundo turno encurtou. Na comparação com o levantamento de junho, Lula manteve os mesmos 45%.

Por outro lado, o senador fluminense Flávio Bolsonaro oscilou positivamente no último mês. O parlamentar do PL passou de 40% em junho para os atuais 42%, recuperando terreno após a queda registrada no bimestre anterior.

Lula empata com Caiado, vence Zema e Renan

O instituto também mediu cenários alternativos. Contra o ex-governador de Goiás, há um novo empate técnico: Ronaldo Caiado (PSD) marca 44% das intenções de voto, enquanto o petista pontua com 43%. Brancos e nulos somam 8%, e indecisos são 5%.

Nos demais cruzamentos contra nomes do campo da direita, o atual presidente tem vantagem numérica além da margem. Lula tem 44% contra 38% do ex-governador Romeu Zema (Novo.

No embate com o ativista Renan Santos (Missão), o placar é de 44% a 35% para o petista. Neste último cenário, a fatia de nulos e brancos sobe para 11%, com 10% de eleitores indecisos.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 18 e 20 de julho de 2026, por meio de entrevistas domiciliares e telefônicas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo BR-05864/2026.

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