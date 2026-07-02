Maior data center da América Latina será construído pela ByteDance no Ceará

A ByteDance anunciou um investimento superior a R$ 200 bilhões para construir um campus de data centers no Complexo Portuário do Pecém, no Ceará. O projeto terá capacidade de até 900 megawatts (MW) quando concluído e será o maior complexo de data centers do Brasil e da América Latina, destinado a atender as operações globais do TikTok fora da China.

Na primeira fase, a empresa construirá 20 edifícios de data centers, com demanda energética próxima de 300 MW e capacidade inicial de tecnologia da informação de cerca de 200 MW. O plano prevê expansão gradual até aproximadamente 1 gigawatt (GW) de demanda energética, enquanto a capacidade operacional do campus deverá alcançar 900 MW.

Para abastecer a infraestrutura, a ByteDance assinou, em 18 de maio de 2026, um contrato de compra de energia (PPA) de US$ 2 bilhões, com duração de 20 anos, com a empresa brasileira Casa dos Ventos. O acordo garante o fornecimento de energia eólica proveniente de empreendimentos como o Complexo Eólico Ibiapaba. Além do fornecimento de energia, a Casa dos Ventos participa do desenvolvimento do projeto ao lado da plataforma de data centers Omnia, administrada pela Pátria Investments.

Segundo a empresa, o campus atenderá exclusivamente às operações do TikTok no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e em outros mercados fora da China. A iniciativa faz parte da estratégia da ByteDance para ampliar sua infraestrutura de processamento e armazenamento de dados diante do crescimento da base global de usuários da plataforma.

A capacidade prevista coloca o empreendimento em uma escala inédita na América Latina. Atualmente, os maiores campi de data centers da região operam, em geral, entre 50 MW e 100 MW. O projeto da ByteDance deverá atingir cerca de 900 MW, superando em até nove vezes a capacidade dos maiores complexos atualmente em operação na região.

De acordo com o cronograma divulgado, as primeiras operações estão previstas para 2027, com expansão gradual nos anos seguintes. A expectativa é que o projeto amplie a capacidade da infraestrutura digital brasileira e fortaleça a posição do país como destino para grandes investimentos em data centers.