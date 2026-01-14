Proprietários de carros híbridos voltam a pagar IPVA em São Paulo

Modelos voltam a pagar tributo em 2027 (José Cruz/Agência Brasil)
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 17h05.
Em 2027, os proprietários de veículos movidos a hidrogênio e modelos híbridos voltarão a pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Eles permaneceram isentos do tributo em 2025 e 2026.
Além de não utilizarem combustíveis tradicionais, para receber a isenção em 2026 os veículos também deveriam custar até R$ 261.154,45.
Para isenção, os híbridos também precisavam operar com potência mínima de 40 kW (ou 54 cv) no motor e 150 V na bateria.
Com as condições impostas, apenas dois modelos híbridos ficaram isentos do IPVA em 2026.
Foram eles: o Corolla e o Corolla Cross, ambos da Toyota.
O sedã tem duas versões, a GLi HEV (R$ 191.890) e Altis Premium (R$ 201.990). Enquanto o Cross, tem a opção XRX (R$ 219.890).
Nos próximos anos, a alíquota sobe gradualmente no cálculo do IPVA.Serão três anos de readaptação antes de o percentual ser fixado.
• 2027: 1%;
• 2028: 2%;
• 2029: 3%;
• A partir de 2030: 4%.
Em São Paulo, os prazos de pagamento do IPVA 2026 variam de acordo com porte do veículo.
Nesta categoria, os prazos são válidos para automóveis, motocicletas, ônibus, micro-ônibus, camionetas e caminhonetes.
|Final da placa
|1ª parcela ou cota única
|2ª parcela
|3ª parcela
|4ª parcela
|5ª parcela
|1
|12/01
|12/02
|12/03
|12/04
|12/05
|2
|13/01
|13/02
|13/03
|13/04
|13/05
|3
|14/01
|14/02
|14/03
|14/04
|14/05
|4
|15/01
|15/02
|15/03
|15/04
|15/05
|5
|16/01
|16/02
|16/03
|16/04
|16/05
|6
|19/01
|19/02
|19/03
|19/04
|19/05
|7
|20/01
|20/02
|20/03
|20/04
|20/05
|8
|21/01
|21/02
|21/03
|21/04
|21/05
|9
|22/01
|22/02
|22/03
|22/04
|22/05
|0
|23/01
|23/02
|23/03
|23/04
|23/05
Veja os prazos para regularização do IPVA de caminhões.
Vale ressaltar que, em São Paulo, as parcelas do IPVA para caminhões têm datas limites no dia 20 de cada mês.
|Final da placa
|Cota única com desconto
|1ª parcela
|Cota única sem desconto
|2ª parcela
|3ª parcela
|4ª parcela
|5ª parcela
|1
|12 de janeiro
|20 de março
|22 de abril
|20 de maio
|20 de julho
|20 de agosto
|20 de setembro
|2
|13 de janeiro
|20 de março
|22 de abril
|20 de maio
|20 de julho
|20 de agosto
|20 de setembro
|3
|14 de janeiro
|20 de março
|22 de abril
|20 de maio
|20 de julho
|20 de agosto
|20 de setembro
|4
|15 de janeiro
|20 de março
|22 de abril
|20 de maio
|20 de julho
|20 de agosto
|20 de setembro
|5
|16 de janeiro
|20 de março
|22 de abril
|20 de maio
|20 de julho
|20 de agosto
|20 de setembro
|6
|19 de janeiro
|20 de março
|22 de abril
|20 de maio
|20 de julho
|20 de agosto
|20 de setembro
|7
|20 de janeiro
|20 de março
|22 de abril
|20 de maio
|20 de julho
|20 de agosto
|20 de setembro
|8
|21 de janeiro
|20 de março
|22 de abril
|20 de maio
|20 de julho
|20 de agosto
|20 de setembro
|9
|22 de janeiro
|20 de março
|22 de abril
|20 de maio
|20 de julho
|20 de agosto
|20 de setembro
|0
|23 de janeiro
|20 de março
|22 de abril
|20 de maio
|20 de julho
|20 de agosto
|20 de setembro
Saiba mais: Qual estado tem a menor alíquota para o IPVA?
Outro documento importante é o licenciamento de 2026.
Em 2026, a taxa é de R$ 174,08. Para realizar o pagamento é preciso que o veículo não tenha nenhuma pendência, como IPVA atrasado.
Assim como o imposto anterior, as datas de vencimento também são divididas em duas categorias.
Apesar dos pagamentos começarem em julho, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), já é possível acessar os dados de pagamento na maioria das instituições financeiras.
|Final da placa
|Mês de vencimento
|1 e 2
|Julho
|3 e 4
|Agosto
|5 e 6
|Setembro
|7 e 8
|Outubro
|9
|Novembro
|0
|Dezembro
|Final da placa
|Mês de vencimento
|1 e 2
|Setembro
|3, 4 e 5
|Outubro
|6, 7 e 8
|Novembro
|9 e 0
|Dezembro
O pagamento do IPVA é obrigatório e o atraso pode acarretar multa de 7 pontos na carteira de habilitação e apreensão do veículo. Por isso, o proprietário deve regularizar o imposto até a data limite do estado ou até o vencimento do licenciamento do veículo.