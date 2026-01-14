Invest

Proprietários de carros híbridos voltam a pagar IPVA em São Paulo

Governo estadual encerra benefício fiscal e retoma cobrança do imposto para híbridos a partir de 2027

Modelos voltam a pagar tributo em 2027 (José Cruz/Agência Brasil)

Gabriela Pessanha

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 17h05.

Em 2027, os proprietários de veículos movidos a hidrogênio e modelos híbridos voltarão a pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Eles permaneceram isentos do tributo em 2025 e 2026. 

Além de não utilizarem combustíveis tradicionais, para receber a isenção em 2026 os veículos também deveriam custar até R$ 261.154,45.

Regras para isenção do IPVA sobre carros híbridos

Para isenção, os híbridos também precisavam operar com potência mínima de 40 kW (ou 54 cv) no motor e 150 V na bateria. 

Com as condições impostas, apenas dois modelos híbridos ficaram isentos do IPVA em 2026.

Foram eles: o Corolla e o Corolla Cross, ambos da Toyota. 

O sedã tem duas versões, a GLi HEV (R$ 191.890) e Altis Premium (R$ 201.990). Enquanto o Cross, tem a opção XRX (R$ 219.890).

Confira as alíquotas do IPVA para híbridos 

Nos próximos anos, a alíquota sobe gradualmente no cálculo do IPVA

Serão três anos de readaptação antes de o percentual ser fixado.

2027: 1%;
2028: 2%;
2029: 3%;
A partir de 2030: 4%.​​

Qual prazo de pagamento do IPVA?

Em São Paulo, os prazos de pagamento do IPVA 2026 variam de acordo com porte do veículo.

Nesta categoria, os prazos são válidos para automóveis, motocicletas, ônibus, micro-ônibus, camionetas e caminhonetes.

Final da placa1ª parcela ou cota única2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela
112/0112/0212/0312/0412/05
213/0113/0213/0313/0413/05
314/0114/0214/0314/0414/05
415/0115/0215/0315/0415/05
516/0116/0216/0316/0416/05
619/0119/0219/0319/0419/05
720/0120/0220/0320/0420/05
821/0121/0221/0321/0421/05
922/0122/0222/0322/0422/05
023/0123/0223/0323/0423/05

Veja os prazos para regularização do IPVA de caminhões.

Vale ressaltar que, em São Paulo, as parcelas do IPVA para caminhões têm datas limites no dia 20 de cada mês.

Final da placaCota única com desconto1ª parcelaCota única sem desconto2ª parcela3ª parcela4ª parcela5ª parcela
112 de janeiro20 de março22 de abril20 de maio20 de julho20 de agosto20 de setembro
213 de janeiro20 de março22 de abril20 de maio20 de julho20 de agosto20 de setembro
314 de janeiro20 de março22 de abril20 de maio20 de julho20 de agosto20 de setembro
415 de janeiro20 de março22 de abril20 de maio20 de julho20 de agosto20 de setembro
516 de janeiro20 de março22 de abril20 de maio20 de julho20 de agosto20 de setembro
619 de janeiro20 de março22 de abril20 de maio20 de julho20 de agosto20 de setembro
720 de janeiro20 de março22 de abril20 de maio20 de julho20 de agosto20 de setembro
821 de janeiro20 de março22 de abril20 de maio20 de julho20 de agosto20 de setembro
922 de janeiro20 de março22 de abril20 de maio20 de julho20 de agosto20 de setembro
023 de janeiro20 de março22 de abril20 de maio20 de julho20 de agosto20 de setembro

Saiba mais: Qual estado tem a menor alíquota para o IPVA?

Prazo de licenciamento para veículos em 2026

Outro documento importante é o licenciamento de 2026

Em 2026, a taxa é de R$ 174,08. Para realizar o pagamento é preciso que o veículo não tenha nenhuma pendência, como IPVA atrasado. 

Assim como o imposto anterior, as datas de vencimento também são divididas em duas categorias.

Apesar dos pagamentos começarem em julho, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), já é possível acessar os dados de pagamento na maioria das instituições financeiras. 

Licenciamento de motos, automóveis e camionetes

Final da placaMês de vencimento
1 e 2Julho
3 e 4Agosto
5 e 6Setembro
7 e 8Outubro
9Novembro
0Dezembro

Licenciamento de caminhões e caminhões-tratores

Final da placaMês de vencimento
1 e 2Setembro
3, 4 e 5Outubro
6, 7 e 8Novembro
9 e 0Dezembro

O que acontece com quem não paga o imposto? 

O pagamento do IPVA é obrigatório e o atraso pode acarretar multa de 7 pontos na carteira de habilitação e apreensão do veículo. Por isso, o proprietário deve regularizar o imposto até a data limite do estado ou até o vencimento do licenciamento do veículo. 

