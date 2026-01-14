Proprietários de carros híbridos voltam a pagar IPVA em São Paulo

Em 2027, os proprietários de veículos movidos a hidrogênio e modelos híbridos voltarão a pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Eles permaneceram isentos do tributo em 2025 e 2026.

Além de não utilizarem combustíveis tradicionais, para receber a isenção em 2026 os veículos também deveriam custar até R$ 261.154,45.

Regras para isenção do IPVA sobre carros híbridos

Para isenção, os híbridos também precisavam operar com potência mínima de 40 kW (ou 54 cv) no motor e 150 V na bateria.

Com as condições impostas, apenas dois modelos híbridos ficaram isentos do IPVA em 2026.

Foram eles: o Corolla e o Corolla Cross, ambos da Toyota.

O sedã tem duas versões, a GLi HEV (R$ 191.890) e Altis Premium (R$ 201.990). Enquanto o Cross, tem a opção XRX (R$ 219.890).

Confira as alíquotas do IPVA para híbridos

Nos próximos anos, a alíquota sobe gradualmente no cálculo do IPVA.

Serão três anos de readaptação antes de o percentual ser fixado.

• 2027: 1%;

• 2028: 2%;

• 2029: 3%;

• A partir de 2030: 4%.​​

Qual prazo de pagamento do IPVA?

Em São Paulo, os prazos de pagamento do IPVA 2026 variam de acordo com porte do veículo.

Nesta categoria, os prazos são válidos para automóveis, motocicletas, ônibus, micro-ônibus, camionetas e caminhonetes.

Final da placa 1ª parcela ou cota única 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela 1 12/01 12/02 12/03 12/04 12/05 2 13/01 13/02 13/03 13/04 13/05 3 14/01 14/02 14/03 14/04 14/05 4 15/01 15/02 15/03 15/04 15/05 5 16/01 16/02 16/03 16/04 16/05 6 19/01 19/02 19/03 19/04 19/05 7 20/01 20/02 20/03 20/04 20/05 8 21/01 21/02 21/03 21/04 21/05 9 22/01 22/02 22/03 22/04 22/05 0 23/01 23/02 23/03 23/04 23/05

Veja os prazos para regularização do IPVA de caminhões.

Vale ressaltar que, em São Paulo, as parcelas do IPVA para caminhões têm datas limites no dia 20 de cada mês.

Final da placa Cota única com desconto 1ª parcela Cota única sem desconto 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela 1 12 de janeiro 20 de março 22 de abril 20 de maio 20 de julho 20 de agosto 20 de setembro 2 13 de janeiro 20 de março 22 de abril 20 de maio 20 de julho 20 de agosto 20 de setembro 3 14 de janeiro 20 de março 22 de abril 20 de maio 20 de julho 20 de agosto 20 de setembro 4 15 de janeiro 20 de março 22 de abril 20 de maio 20 de julho 20 de agosto 20 de setembro 5 16 de janeiro 20 de março 22 de abril 20 de maio 20 de julho 20 de agosto 20 de setembro 6 19 de janeiro 20 de março 22 de abril 20 de maio 20 de julho 20 de agosto 20 de setembro 7 20 de janeiro 20 de março 22 de abril 20 de maio 20 de julho 20 de agosto 20 de setembro 8 21 de janeiro 20 de março 22 de abril 20 de maio 20 de julho 20 de agosto 20 de setembro 9 22 de janeiro 20 de março 22 de abril 20 de maio 20 de julho 20 de agosto 20 de setembro 0 23 de janeiro 20 de março 22 de abril 20 de maio 20 de julho 20 de agosto 20 de setembro

Prazo de licenciamento para veículos em 2026

Outro documento importante é o licenciamento de 2026.

Em 2026, a taxa é de R$ 174,08. Para realizar o pagamento é preciso que o veículo não tenha nenhuma pendência, como IPVA atrasado.

Assim como o imposto anterior, as datas de vencimento também são divididas em duas categorias.

Apesar dos pagamentos começarem em julho, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), já é possível acessar os dados de pagamento na maioria das instituições financeiras.

Licenciamento de motos, automóveis e camionetes

Final da placa Mês de vencimento 1 e 2 Julho 3 e 4 Agosto 5 e 6 Setembro 7 e 8 Outubro 9 Novembro 0 Dezembro

Licenciamento de caminhões e caminhões-tratores

Final da placa Mês de vencimento 1 e 2 Setembro 3, 4 e 5 Outubro 6, 7 e 8 Novembro 9 e 0 Dezembro

O que acontece com quem não paga o imposto?

O pagamento do IPVA é obrigatório e o atraso pode acarretar multa de 7 pontos na carteira de habilitação e apreensão do veículo. Por isso, o proprietário deve regularizar o imposto até a data limite do estado ou até o vencimento do licenciamento do veículo.