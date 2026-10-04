Esqueci o título: posso votar só com o e-Título ou o documento com foto?

Repórter
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 12h09.
Última atualização em 4 de outubro de 2026 às 12h12.
No primeiro turno das eleições de 2026, neste domingo, 4, o eleitor pode votar sem o título eleitoral, desde que apresente um documento oficial com foto e esteja na seção correta. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), órgão que regulamenta a votação, também aceita o e-Título quando o aplicativo exibe a fotografia do eleitor.
Quem esqueceu ou perdeu o título de eleitor pode votar neste domingo, 4, apenas com um documento oficial com foto. O título impresso não é obrigatório no primeiro turno das eleições de 2026, desde que o eleitor esteja em situação regular e compareça à seção correta. Veja o guia completo de como votar.
O aplicativo e-Título também serve sozinho como identificação, mas só quando exibe a fotografia do eleitor. Isso ocorre para quem tem a biometria cadastrada na Justiça Eleitoral.
Se o aplicativo não mostrar a foto, é preciso levar outro documento oficial com fotografia.
Certidões de nascimento e de casamento não são aceitas como identificação. Sem um documento com foto, o eleitor não vota.
Sim. O e-Título pode ser baixado e ativado neste domingo, dia da votação, e a regra vale também para um eventual segundo turno, em 25 de outubro, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).
Em eleições anteriores, o download e o primeiro acesso eram interrompidos no dia do pleito para reduzir a sobrecarga do sistema. O TSE informou que atuará para manter a ferramenta disponível durante a votação.
O celular serve para apresentar o documento digital aos mesários, mas não pode entrar na cabine de votação. O aparelho deve ser desligado e deixado no local indicado pela mesa. Para consultar os números dos candidatos, vale a colinha em papel.
O título impresso traz a zona e a seção eleitoral. Sem ele, a consulta ao local de votação pode ser feita no e-Título ou no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A votação vai até as 17h, no horário de Brasília, quando começa a apuração. A EXAME acompanha os resultados em tempo real.
Sim, o eleitor pode votar sem o título impresso no primeiro turno das eleições de 2026. É necessário estar em situação regular, comparecer à seção correta e apresentar um documento oficial com foto.
São aceitos e-Título com foto, carteira de identidade, Carteira Nacional de Habilitação, passaporte, carteira de trabalho, carteira de categoria profissional reconhecida por lei e certificado de reservista. Certidões de nascimento e casamento não são aceitas.
Sim, o e-Título serve sozinho como identificação quando exibe a fotografia do eleitor, o que ocorre para quem tem biometria cadastrada na Justiça Eleitoral. Se o aplicativo não mostrar a foto, será necessário apresentar outro documento oficial com fotografia.
Sim, o e-Título pode ser baixado e ativado neste domingo, dia da votação, e também em um eventual segundo turno, em 25 de outubro, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). O TSE informou que atuará para manter a ferramenta disponível durante a votação.
O eleitor pode consultar o local de votação pelo e-Título ou pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O título impresso também informa a zona e a seção eleitoral, mas não é obrigatório para votar.
Não, o celular deve ser desligado e deixado no local indicado pela mesa antes de o eleitor entrar na cabine. Para consultar os números dos candidatos, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recomenda levar uma colinha de papel.