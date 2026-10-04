Esqueci o título: posso votar só com o e-Título ou o documento com foto?

RESUMO ＋ No primeiro turno das eleições de 2026, neste domingo, 4, o eleitor pode votar sem o título eleitoral, desde que apresente um documento oficial com foto e esteja na seção correta. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), órgão que regulamenta a votação, também aceita o e-Título quando o aplicativo exibe a fotografia do eleitor.

Quem esqueceu ou perdeu o título de eleitor pode votar neste domingo, 4, apenas com um documento oficial com foto. O título impresso não é obrigatório no primeiro turno das eleições de 2026, desde que o eleitor esteja em situação regular e compareça à seção correta. Veja o guia completo de como votar.

O aplicativo e-Título também serve sozinho como identificação, mas só quando exibe a fotografia do eleitor. Isso ocorre para quem tem a biometria cadastrada na Justiça Eleitoral.

Se o aplicativo não mostrar a foto, é preciso levar outro documento oficial com fotografia.

Documentos aceitos para votar

e-Título com foto;

carteira de identidade;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

passaporte;

carteira de trabalho;

carteira de categoria profissional reconhecida por lei;

certificado de reservista.

Certidões de nascimento e de casamento não são aceitas como identificação. Sem um documento com foto, o eleitor não vota.

Dá para baixar o e-Título hoje?

Sim. O e-Título pode ser baixado e ativado neste domingo, dia da votação, e a regra vale também para um eventual segundo turno, em 25 de outubro, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

Em eleições anteriores, o download e o primeiro acesso eram interrompidos no dia do pleito para reduzir a sobrecarga do sistema. O TSE informou que atuará para manter a ferramenta disponível durante a votação.

O celular serve para apresentar o documento digital aos mesários, mas não pode entrar na cabine de votação. O aparelho deve ser desligado e deixado no local indicado pela mesa. Para consultar os números dos candidatos, vale a colinha em papel.

Como saber onde votar sem o título

O título impresso traz a zona e a seção eleitoral. Sem ele, a consulta ao local de votação pode ser feita no e-Título ou no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação vai até as 17h, no horário de Brasília, quando começa a apuração. A EXAME acompanha os resultados em tempo real.