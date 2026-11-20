O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, negou à Polícia Federal ter pedido a servidores da autarquia um "voto de confiança" para viabilizar uma solução envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). Segundo informações obtidas pelo SBT News nesta quinta-feira, 19, a declaração consta da síntese de um depoimento anexada ao inquérito da Polícia Federal que apura o caso Master.

A versão contestada por Galípolo partiu de Paulo Sérgio Neves de Souza, então chefe-adjunto de Supervisão Bancária, que relatou que o suposto pedido teria ocorrido entre fevereiro e março de 2025. De acordo com o servidor, o presidente do BC teria demonstrado preferência por tentar a incorporação do Master pelo BRB antes de avançar para a liquidação da instituição.

Ao rebater o relato, Galípolo afirmou aos investigadores que não caberia fazer esse tipo de solicitação aos fiscais diante da estrutura e do funcionamento do Banco Central. Ele sustentou ainda que as reuniões realizadas com a equipe técnica tinham como foco cobrar agilidade nas análises sobre o balanço e as carteiras de crédito do Master, além do repasse de eventuais irregularidades às autoridades competentes.

Divergências sobre carteiras de R$ 12 bilhões

Segundo o depoimento divulgado pelo SBT News, um dos principais pontos de atrito envolvia a comprovação da existência de créditos negociados pelo Banco Master. Galípolo informou à PF que a área de fiscalização enfrentava dificuldades para rastrear os fluxos financeiros que confirmariam a efetividade dos empréstimos — fator que chamou sua atenção porque a instituição já apresentava problemas de liquidez, mas seguia estruturando e vendendo carteiras de crédito.

Enquanto Paulo Sérgio defendia que os dados fornecidos pelo banco bastavam para comprovar as operações, Galípolo insistia na necessidade de identificar os pagamentos efetivamente feitos aos tomadores finais dos empréstimos.

O chefe do BC também relatou discordar do servidor quanto aos impactos da compra do Master pelo BRB. Na avaliação de Paulo Sérgio, a aquisição resolveria o impasse em torno de uma carteira de R$ 12 bilhões. Para Galípolo, no entanto, a operação corria o risco de comprometer os balanços de ambas as instituições caso os valores não fossem integralmente devolvidos ao banco brasiliense.

Suspeitas de vazamento de informações

No mesmo depoimento, Galípolo relatou à Polícia Federal a suspeita de que debates internos do Banco Central estavam chegando a representantes do Master. Ele contou que, após encontros em que os técnicos questionavam a existência de determinados créditos ou a movimentação de recursos via fundos de investimento, representantes da instituição procuravam a autarquia para dar explicações justamente sobre aqueles pontos.

Embora tenha ressalvado não ter tido acesso a determinadas conversas entre os servidores investigados e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, Galípolo diferenciou a orientação regular a um banco sobre falhas a corrigir da prática de antecipar questionamentos para que a instituição prepare respostas voltadas a driblar a fiscalização.

Diante do temor de vazamentos, o BC restringiu o grupo de pessoas com acesso aos preparativos para a liquidação do Master. Galípolo afirmou ainda ter acionado a Polícia Federal após considerar suspeito um pedido urgente de reunião feito por representantes do banco às vésperas da medida. O depoimento integra a investigação sobre a conduta de servidores do BC na fiscalização do Master e representa a versão do presidente da autarquia, não configurando, por si só, prova de irregularidades por parte dos funcionários citados.