Pesquisa para presidente Palver: Flávio Bolsonaro tem 50% e Lula, 49%, no 2º turno

RESUMO ＋ A pesquisa Palver divulgada neste sábado, 24, mostra empate técnico entre Flávio Bolsonaro (PL), com 50% das intenções de voto, e o presidente Lula (PT), com 49%, em uma simulação de segundo turno das eleições 2026. Em relação ao levantamento anterior, Lula oscilou um ponto percentual para cima, enquanto Flávio manteve o mesmo índice. A pesquisa também aponta rejeição de 49% a Lula e de 47% a Flávio Bolsonaro. A margem de erro informada é de 2,2 pontos percentuais.

A nova rodada da pesquisa Palver, divulgada neste sábado, 24, aponta um cenário de empate técnico na corrida presidencial.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) marca 50% das intenções de voto, contra 49% do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Votos brancos, nulos e eleitores indecisos somam apenas 1% do total.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado no dia 20 de outubro, o petista oscilou um ponto para cima, enquanto o candidato do PL permaneceu com o mesmo percentual.

A proximidade entre os candidatos reflete a consolidação final de seus eleitorados. Como a margem de erro máxima é de 2,2 pontos percentuais, os dois adversários oscilam estatisticamente na mesma faixa, configurando o limite mais estreito de competitividade possível no cenário simulado.

O grau de firmeza do eleitor também atinge patamares definitivos. Segundo o levantamento, 49% dizem que votariam com certeza no candidato do PL, enquanto 48% afirmam o mesmo sobre a chance de voto no líder petista.

As segmentações da pesquisa evidenciam os alicerces que sustentam cada campanha na reta final. Flávio Bolsonaro mantém ampla vantagem no eleitorado masculino, onde marca 59%, e domina o nicho evangélico, atingindo 73% das intenções de voto neste grupo religioso.

Em contrapartida, Lula demonstra resiliência estrutural e vantagem decisiva entre as mulheres, com 57% da preferência. O atual presidente também lidera isoladamente na região Nordeste (66%) e entre as famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, com 65% das intenções de voto.

No recorte por estrato financeiro, o cenário ilustra forte concorrência. Entre quem ganha até dois salários mínimos, o candidato Lula pontua com 50%, contra 48% do adversário. Já entre eleitores com renda de dois a cinco salários, o nome do PL avança para 54%, frente aos 46% anotados pelo petista.

Rejeição de Lula é de 49%

A polarização nacional se reflete de forma direta nos índices de rejeição, que seguem imutáveis. A fatia do eleitorado que afirma não votar de jeito nenhum no atual presidente Lula é de 49%, ao passo que Flávio Bolsonaro enfrenta resistência fixa de 47% dos entrevistados.

O instituto também mediu o desempenho da atual gestão executiva. O governo Lula é considerado ruim ou péssimo por 50% dos entrevistados, enquanto 46% o avaliam como ótimo ou bom. Apenas 4% classificam a administração federal como regular.

Questionados diretamente sobre a atuação pessoal do mandatário, 51% desaprovam a conduta do presidente, contra 48% que aprovam a maneira como o petista conduz o trabalho no Palácio do Planalto.

A pesquisa Palver entrevistou 5.000 eleitores entre 22 e 24 de outubro, por meio de questionário online com amostragem não-probabilística. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo BR-01794/2026.