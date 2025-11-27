Entrega de 1ª escola de PPP de SP deve ser antecipada para início de 2026

As Parcerias Público-Privadas (PPPs) de infraestrutura de escolas estão avançando para a implementação em diversas regiões do país. No estado de São Paulo, que realizou dois leilões no ano passado, a entrega da primiera escola nesse modelo deve ser antecipada.

José Aliperti Jr., sócio-fundador da Astra Infra, empresa de educação que faz parte do consórcio vencedor do Lote Leste de escolas do Estado de São Paulo, revela que o plano do grupo é antecipar a entrega da primeira escola para que ela seja inaugurada no início do próximo ano letivo.

"A ideia é entregar a primeira escola até o final de fevereiro para começar o ano letivio já com essa escola atendendo estudantes. Essa é uma vontade e meta nossa", afirma Aliperti em entrevista ao EXAME Infra, podcast realizado pela EXAME em parceria com a empresa Suporte.

O contrato de concessão terá duração de 25 anos e prevê investimentos de R$ 1,05 bilhão para a construção de 16 escolas nas cidades de Aguaí, Arujá, Atibaia, Campinas, Carapicuíba, Diadema, Guarulhos, Itapetininga, Leme, Limeira, Peruíbe, Salto de Pirapora, São João da Boa Vista, São José dos Campos, Sorocaba e Suzano.

O prazo de entrega das sete primeiras escolas até agosto de 2026, para que elas comecem a operar em 2027. Com a antecipação, uma escola deve ser entregue no início do ano e outras sete no início do segundo semestre.

"Claro que precisamos combinar isso com o contratante, que é o governo do Estado de São Paulo, não podemos entregar quando a gente quiser, tem um limtie máximo. Mas entregar antes significa combinar o jogo e existem momentos de antecedencia mínimas para que eles possam mobilizar a equipe e começar a utilizar as escolas", afirmou.

O restante das oito escolas estão previstas para serem entregues no meio de 2027 para entrar em operação no início de 2028.

No total, serão 476 salas de aula e 17,6 mil vagas para o ensino médio e fundamental. Após a construção, o consórcio será responsável pela operação da infraestrutura escolar durante o período de concessão, mas não terá qualquer interferência no processo pedagógico e na carreira dos professores, que continuam sob as diretrizes e gestão da Secretaria do Estado da Educação.

Diretor continuará como maestro da escola

Aliperti reforçou que o modelo não influenciará na gestão pedagógica das escolas e que o consórico somente cuidará da infraestrutura. A fiscalização dos serviços concedidos ficará a cargo da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp).

"PPP de educação é PPP de infraestrutura educacional", afirma o CEO da Astra.

O contrato prevê que as empresas não poderão contratar professores, interferir na gestão pedagógica nem estipular metas para as escolas, tarefas que continuarão a cargo da Secretaria de Educação.

