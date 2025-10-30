TIC Trens tem interesse no leilão das linhas 10-Turquesa e 14, diz CEO

O leilão da Linha 10-Turquesa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e da futura Linha 14-Ônix será o foco do grupo Comporte e da chinesa CRRC para os próximos certames de mobilidade no estado de São Paulo.

"Hoje, com o que existe no mercado, temos um foco maior no leilão das Linhas 10 e 14, até pela sinergia entre as Linhas 7 e 10", afirma Pedro Moro, CEO da TIC Trens, concessionária responsável pela operação da Linha 7-Rubi e pela construção e operação do Trem Intercidades entre São Paulo e Campinas.

Moro é o 21º entrevistado do EXAME Infra, podcast realizado pela EXAME em parceria com a empresa Suporte.

O executivo, que já atuou na CPTM e no Metrô, afirma que o fato de a Linha 10 já estar interligada com a Linha 7 é um diferencial competitivo que motiva um olhar mais atento da empresa para esse ramal.

A principal preocupação, segundo Moro, está relacionada a alguns pontos ligados ao modelo e à fase de construção da futura Linha 14-Ônix.

"Terá a republicação de alguns pontos, especialmente da Linha 14, que ainda geram dúvidas junto ao governo sobre o modelo e a fase de obras. Devem publicar isso em breve", diz.

O certame do Lote ABC-Guarulhos prevê a concessão da operação da Linha 10-Turquesa e a construção da Linha 14-Ônix. A previsão é que o leilão ocorra no primeiro semestre de 2026.

Os investimentos previstos ao longo dos 30 anos de contrato somam R$ 19 bilhões. Serão 27 novas estações no total — sendo 23 da Linha 14 e 4 da Linha 10.

TIC Sorocaba tem o desafio de linha já concedida

Outro grande leilão previsto para o próximo ano em São Paulo é o do Trem Intercidades entre São Paulo e Sorocaba. Para esse projeto, a TIC Trens observa com mais cautela os desafios de construção, já que haverá conexão com a Linha 8-Diamante, atualmente operada pela Motiva, antiga CCR.

"A questão de ter uma sinergia muito grande com a Linha 8, operada por outra concessionária, é um desafio. Sabemos da dificuldade de executar a obra nesse cenário. Se já há conflitos internos entre nossas áreas de reforma e operação, imagine com outro operador", afirma Moro.

O projeto já teve sua fase de audiência pública concluída e aguarda a publicação do edital, prevista para até o fim deste ano. O leilão deve acontecer no primeiro semestre de 2026.

Obras do trem intercidades começam em maio de 2026

Moro também revela que as obras do trem intercidades entre São Paulo e Campinas começarão a partir de maio do próximo ano. A construção será iniciada pelo trecho entre Jundiaí e Campinas, considerado greenfield — ou seja, uma obra feita do zero.

"Vamos protocolar o pedido de licença ambiental para esse trecho em breve", afirma.

O maior desafio da construção está no trecho entre Jundiaí e São Paulo, previsto para começar em abril de 2027. Essa parte da linha terá impacto na Linha 7-Rubi, com a necessidade de obras em estações já existentes.

"Começamos com algumas intervenções em estações que já conseguimos executar sem impacto do TIC. Para a passagem do TIC e das cargas, será preciso mudar ou ampliar os acessos da estação para outros lados", explica.

TIC começa a operação linha 7-rubi em novembro

Moro também detalhou a expectativa da concessionária para o início da operação integral da Linha 7-Rubi. A partir de 26 de novembro, o período de transição com a CPTM será concluído.

"Tivemos os primeiros meses para mobilizar toda nossa estrutura, fazer as contratações necessárias, preparar os documentos que deveriam ser entregues ao poder concedente. E, nos últimos 12 meses, foi feita a transferência de todo o conhecimento da CPTM para nossos funcionários", relata.

O executivo afirma que o período de 18 meses — que incluiu treinamento e operação assistida entre o público e o privado — foi essencial para garantir a qualidade da operação.

"Isso foi muito importante. Essa relação com a CPTM foi fundamental. Todo o time foi parceiro, entregou todo o conhecimento necessário e participou do processo. Conseguimos montar uma estrutura completa para que, a partir de 26 de novembro, possamos operar com tranquilidade e com o nível de qualidade que a Linha 7-Rubi já oferece", afirma.

Moro defende que o sistema metroferroviário é essencial para acelerar o deslocamento da população nas áreas mais densas das cidades brasileiras. Ele argumenta que o transporte individual, táxis e aplicativos devem ser utilizados apenas para o chamado “último quilômetro”, como forma de aliviar o trânsito.

"A cidade de São Paulo e a região metropolitana cresceram de forma desordenada. Existe uma dificuldade em ampliar grandes avenidas e corredores de ônibus sem impacto de desapropriação. A maioria dos empregos está concentrada na região central", afirma. "São pequenas ações. Às vezes, uma nova estação já reduz o tempo de viagem. Isso é melhorar a qualidade de vida. O mundo inteiro está fazendo isso. Chegou a nossa hora", diz.

EXAME INFRA

O EXAME INFRA é um podcast da EXAME em parceria com a empresa Suporte, especializada em soluções para obras e projetos de infraestrutura. Com episódios quinzenais disponíveis no YouTube da EXAME, o programa se debruçará sobre os principais desafios do setor de infraestrutura no Brasil.

Veja os episódios:

