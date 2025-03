Investimento no Porto de Santos chega a R$ 22 bi e promete modernização e integração com a cidade

O plano de investimentos para o Porto de Santos, no litoral sul paulista, mais do que dobrou em um ano, de acordo com Anderson Pomini, presidente da Autoridade do Porto de São Paulo (APS). No 7º episódio do videocast EXAME INFRA, realizado pela EXAME em parceria com a empresa Suporte, o dirigente afirmou que o total de investimentos alcança agora R$ 22 bilhões, combinando recursos públicos e privados.

"São R$ 12 bilhões de investimentos públicos, o maior investimento da história do Porto de Santos numa janela de quatro a cinco anos. E R$ 10 bilhões da iniciativa privada", detalha Pomini sobre ampliação do plano que buscar modernizar a infraestrutura do maior porto do Brasil e da América Latina, e fortalecer sua integração com a cidade.

"Na iniciativa privada qual é o investimento? Sempre que um operador assina um contrato com o Porto de Santos, para utilizar a área de forma arrendada, por 25 anos, o Porto impõe a ele uma série de obrigações de obras, como acessos, reforma do cais, preparar a área para a operação dele. E essas contrapartidas estão previstas em contrato. Somam 10 bilhões de reais nos próximos quatro a cinco anos", afirma.

Inicialmente, o governo federal previa um plano de investimento de R$ 10,64 bilhões voltado a 12 projetos considerados estratégicos para a região portuária. Uma parcela significativa, de R$ 6 bilhões, com aportes do governo federal e do estado de São Paulo, será destinada à construção do túnel subterrâneo que ligará os municípios de Santos e Guarujá.

Porto de Santos como motor de desenvolvimento

A obra é uma das mais aguardas e utilizará a tecnologia de imersão, já empregada em países como Holanda e China, reduzindo o tempo de travessia entre as margens do porto para cerca de 1 minuto e 30 segundos. O edital foi publicado no final de fevereiro e, segundo o presidente da APS, diversas empresas já sinalizaram interesse na licitação, que será internacional, seguindo a exigência técnica de expertise nesse tipo de construção imersa, a primeira no Brasil.

A previsão é que o leilão ocorra no dia 2 de agosto, com o início das obras previsto para novembro. A perspectiva é que cerca de 7 mil postos de trabalhos sejam criados na região do Guarujá. Mas, de acordo com Pomini, há "inúmeras" outras vantagens esperadas com impactos econômicos, ambientais e sociais.

"São 5 mil caminhões que circulam hoje 45 quilômetros, pouco menos de uma hora. Esses caminhões emitem 70 mil toneladas de CO2 por ano, um impacto ambiental. Com o túnel, será 1 minuto e 30 segundo. Ao todo 27 mil pessoas cruzam o canal de veículos, balsas, dessas, 15 mil pelas chamadas catraias. Elas não precisarão mais aguardar de 40 minutos a um hora", diz o presidente da APS.

O projeto inclui a remoção de famílias que vivem em palafitas na região da desembocadura do túnel, com a oferta de moradias dignas, segundo o dirigente, que prevê com a modernização do Porto de Santos, ao longo dos próximos 10 anos, "um impacto muito positivo para a região mais pobre de uma cidade rica, que é o Guarujá".

"O combinado é trocar a chave de uma palafita pela chave de uma casa decente, com infraestrutura. O Porto investiu R$ 50 milhões. A empresa pública tem que exercer uma função pública social também nesse sentido. Porque aquele metro quadrado vale ouro para a operação portuária e não faz sentido ter pessoas ainda vivendo em condições de palafita. Já retiramos 300 famílias, faltam agora 600. Mas a área da desembocadura do túnel já está livre. Então o impacto na vida dessas pessoas, que receberão moradias adequadas, é absolutamente significativo", complementa.

Principais projetos e obras

Os investimentos bilionários também serão aplicados em outras frentes, com destaque para o aprofundamento do canal de navegação e melhorias nos acessos rodoviários e ferroviários.

O aprofundamento do canal será dividido em três fases: derrocagem das pedras, aprofundamento inicial de 15 para 16 metros e, posteriormente, para 17 metros, com manutenção do calado pelos próximos 30 anos. O projeto tem custo estimado entre R$ 6 e R$ 7 bilhões.

Nos acessos terrestres, serão construídos dois viadutos na região do Alemoa para desafogar o trânsito. O Porto de Santos direcionou R$ 1 bilhão de crédito junto à ferrovia interna do porto para essas melhorias. Além disso, a segunda fase da perimetral do Guarujá, um projeto de R$ 700 milhões incluído no PAC, será licitado ainda neste ano, facilitando a logística para os caminhões que transportam cargas na região.

A ampliação do Porto de Santos também envolve a construção do Tecon Santos 10, que será o maior terminal de movimentação de contêineres do Hemisfério Sul. Com capacidade para movimentar mais 3 milhões de contêineres ao ano, ele representará um aumento de quase 60% na capacidade atual.

Para suportar essa expansão, está previsto o desenvolvimento de um Condomínio Logístico Retroportuário na área do Saboó, que será concedido à iniciativa privada por 25 anos. Esse condomínio incluirá, entre outras infraestruturas, um edifício-garagem para otimizar a armazenagem de veículos.

Segundo Pomini, um chamamento no formato de concessão será publicado ainda neste primeiro semestre para implementação do condomínio. O objetivo é que a estrutura esteja pronta no mesmo período que a área do Tecon 10, prevista para o início de 2027.

"Teremos movimentação de contêineres, veículos e cargas gerais, e será preciso um condomínio logístico conectado que atenda também a essa operação. Uma das exigências será o estudo de um edifício-garagem, porque precisamos armazenar esses veículos que, ao serem recebidos no Tecon 10, precisam imediatamente se deslocarem para um edifício-garagem, porque não podemos contar com carga parada nesses terminais, o custo é muito alto", afirma o presidente da Autoridade de Portos.

Terminal de cruzeiros transformará turismo em Santos

A integração do porto com a cidade é outro eixo prioritário do plano. Tradicionalmente isolado dos municípios vizinhos Guarujá, Cubatão e São Vicente, o Porto de Santos agora busca oferecer áreas de lazer e convivência para a população, seguindo modelos de sucesso em portos europeus e latino-americanos.

Um exemplo desse esforço foi a inauguração do Parque Valongo, em julho do ano passado, que já recebeu cerca de 300 mil visitantes, segundo Pomini. O plano é ampliar para o Valongo também as estruturas para um terminal de passageiros, voltado a cruzeiros marítimos, e "transformar o turismo de Santos", afirma o presidente da APS.

"Hoje [o Valongo] é a principal área de atração turística do litoral. E nós entregaremos a segunda fase dos 30 mil metros agora em dezembro. E a transferência do terminal de passageiros é a cereja desse bolo, que vem ao lado ali, exatamente do Tecon 10. Teremos três berços de atracação para os grandes navios de cruzeiros. O turista vai chegar e acesso a uma área parecida com o Porto Madeiro, em Buenos Aires", compara.

A Autoridade Portuária destaca que o local será servido de restaurantes, lanchonetes, casas de vinho, e ao fundo, atravessando uma passarela instalada há menos de um mês, chamada de Boulevard, o turista terá acesso ao Museu do Café, Museu do Rei Pelé e à rua 15 de novembro, no centro. "É uma área lindíssima e histórica, riquíssima da cidade de Santos", diz Pomini.

EXAME INFRA

O EXAME INFRA é um podcast da EXAME em parceria com a empresa Suporte, especializada em soluções para obras e projetos de infraestrutura. Com episódios quinzenais disponíveis no YouTube da EXAME, o programa se debruçará sobre os principais desafios do setor de infraestrutura no Brasil.

