Singapura desbanca a Suíça e lidera o ranking global de talentos em 2025

Singapura conquistou pela primeira vez a liderança no Global Talent Competitiveness Index (GTCI) de 2025, que avalia a capacidade dos países de atrair e reter talentos. A cidade-Estado asiática alcançou o topo do ranking graças ao seu robusto sistema educacional, governança sólida e abordagem proativa para sustentar uma força de trabalho adaptável e preparada para a inovação na era da inteligência artificial.

Na 11ª edição do índice, produzido pela escola de negócios INSEAD em parceria com o Portulans Institute, o estudo avaliou como os países cultivam, atraem e retêm talentos em diferentes faixas de renda. O relatório de 2025, com o tema "resiliência na era da disrupção", classificou 135 economias globais com base em 77 indicadores, como habilidades interpessoais (soft skills) e concentração de talentos em IA, divididos em seis pilares.

O estudo foi publicado em um contexto no qual "mudanças tecnológicas rápidas, incertezas geopolíticas e profundas transições sociais tornam as métricas de talentos confiáveis mais essenciais do que nunca", destacou Rafael Escalona Reynoso, CEO do Portulans Institute.

Por outro lado, os Estados Unidos apresentaram uma queda significativa, saindo da 3ª posição em 2023 para a 9ª neste ano, sua pior classificação desde 2013. Essa queda foi atribuída principalmente a pioras em áreas como abertura e aprendizado contínuo.

Top 10 do GTCI em 2025

Singapura Suíça Dinamarca Finlândia Suécia Países Baixos Noruega Luxemburgo Estados Unidos Austrália

A Suíça, que liderava o ranking desde o início do estudo, foi superada por Singapura pela primeira vez. No entanto, o país segue entre os cinco primeiros em várias áreas, como acesso à internet nas escolas (1º) e eficácia do governo (2º).

Países europeus de alta renda continuam dominando a classificação, com sete entre os dez primeiros. Suíça, Dinamarca e Finlândia mantêm posições elevadas, devido ao foco na criação e retenção de talentos por meio de condições favoráveis.

Em relação à última edição, as nações nórdicas subiram posições: a Dinamarca passou do 4º para o 3º lugar, a Suécia avançou do 9º para o 5º, enquanto a Finlândia subiu de 6º para 4º.

O salto de Singapura destaca o país como líder na competição por talentos, com melhorias significativas em sua capacidade de reter talentos e um ambiente regulatório favorável. O país também lidera globalmente em educação formal e “habilidades adaptativas gerais”, que englobam, por exemplo, soft skills, literacia digital e pensamento inovador.

Brasil melhora, mas ainda é 68º

O Brasil teve uma ligeira melhora em relação à última edição, subindo do 69º para o 68º lugar. No entanto, o país apresentou uma queda acentuada em comparação com 2015, quando ocupava a 49ª posição.

Na América Latina, o Brasil ocupa a 5ª posição. Entre os países do Brics, está atrás de Rússia e China, embora este último tenha caído de 40º para 53º.