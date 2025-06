Com R$ 30 bi em Capex até 2030, EcoRodovias prioriza seletividade, diz diretor-geral

Após um ciclo de forte expansão por meio de leilões de concessão, a EcoRodovias priorizar a execução dos contratos recém-assinados e adota uma postura de "seletividade". A mudança de foco foi explicada por Rui Klein, diretor-geral de concessões do grupo, em entrevista ao programa EXAME INFRA.

"Acho que talvez sejamos a empresa que mais cresceu no setor nos últimos anos. É natural que agora seja um momento de consolidar e implementar os grandes projetos contratados", afirma o executivo no 13º webcast da EXAME em parceria com a empresa Suporte.

Entre os ativos em fase de implementação estão a concessão da BR-153, entre Goiás e Tocantins (Araguaia), a Rio-Minas, que liga o Rio de Janeiro a Governador Valadares, e, no estado de São Paulo, a Noroeste Paulista e a recém-vencida Nova Raposo, que abrange os corredores Raposo Tavares e Castelo Branco.

Ao todo, o grupo já tem previstos R$ 30 bilhões em investimentos até o fim da década, com desembolsos ainda mais robustos no horizonte completo dos contratos. "É um CAPEX relevante para executar num momento muito particular do setor", diz Klein.

O executivo destaca que, embora o grupo continue atento a novas oportunidades, o foco imediato está na entrega das obras em curso.

"Nossa área de novos negócios segue ativa, mas de forma muito tática e estratégica. A expansão neste momento não é prioridade".

Na lista de prioridades, a Nova Raposo

Para lidar com a complexidade das concessões espalhadas por diferentes regiões do país, a EcoRodovias desenvolveu uma metodologia própria para priorização de investimentos. "É uma decisão multifatorial. Avaliamos critérios técnicos, estratégicos e o momento de cada projeto para sermos assertivos na alocação de capital e recursos", explica.

Em São Paulo, um dos principais focos do grupo está na concessão da Nova Raposo, vencida em 2024. O projeto prevê ampliação da rodovia Raposo Tavares, implantação de marginais segregadas, ciclovias e conexões com a Marginal Pinheiros, entre outros investimentos.

"A região da Raposo está completamente saturada. Com a execução da nossa proposta, a população vai perceber uma melhora sensível no tráfego e na segurança", afirma Klein.

Apesar dos investimentos previstos, o projeto da Nova Raposo também tem sido alvo de críticas por parte de moradores e especialistas em mobilidade urbana.

Entre os principais questionamentos estão a ênfase excessiva na expansão do modelo rodoviário, a ausência de alternativas robustas de transporte coletivo e os impactos esperados no adensamento urbano desordenado ao longo da rodovia. Organizações da sociedade civil também apontam falhas no processo de participação pública e cobram maior transparência na priorização das obras frente a outras demandas da região metropolitana paulista.

Klein ressalta, porém, que a empresa tem acompanhado os debates públicos sobre a Nova Raposo e está aberta ao diálogo.

"A população, principalmente de Cotia, Granja Viana, que utiliza a rodovia todos os dias, ela também anseia por outros modais e outras infraestruturas. Isso é legítimo e vai continuar. O próprio governador [de São Paulo] em algum momento também falou sobre isso, de que os projetos não são excludentes", diz o executivo.

O diretor afirma que o projeto deve ser acompanhado de forma cuidadosa e sem prejudicar outras iniciativas. Ele ressalta que "o projeto não precisa ser atacado em detrimento ao outro", e acredita ser legítima a participação da população, que poderá influenciar o processo por meio de audiências públicas e no licenciamento ambiental.

"Quando a nossa obrigação for concluída, vamos sentir uma melhora sensível em ampliação de capacidade, de segregação dos tráfegos, o local de média distância intermunicipal e também em viários complementares, como ciclovia, passarelas, trazendo muito mais segurança", afirma.

Terceira pista da Imigrantes

Outro projeto estratégico é a terceira pista da Rodovia dos Imigrantes, eixo fundamental de acesso ao Porto de Santos. A expectativa é concluir o projeto executivo ainda em 2025 e iniciar as obras no ano seguinte.

Segundo Klein, trata-se de uma obra "superlativa" em termos de engenharia e meio ambiente, com 80% do traçado em túnel — incluindo aquele que será, após concluído, o maior túnel rodoviário do Brasil.

"Estamos investindo muito para entender o solo e refinar os custos. É um projeto de altíssima complexidade", diz.

Também em estudo está o prolongamento da rodovia Carvalho Pinto até Aparecida, estendendo a infraestrutura atual em direção à divisa com o Rio de Janeiro. Concebido pela concessionária Ecovias do Leste Paulista, o projeto atende a uma ambição do governo estadual e deve abrir caminho para futuras expansões viárias no Vale do Paraíba.

Embora ainda em fase preliminar, a expectativa é que a obra se integre ao corredor logístico da região e amplie a malha de acesso ao interior e ao litoral norte.

