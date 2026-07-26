CNH Social: como solicitar carteira de motorista gratuita para pessoas de baixa renda

CNH social: Quem ainda não faz parte do CadÚnico deve procurar um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para realizar o cadastro (Rodrigo Sanches/Exame)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 26 de julho de 2026 às 14h40.
A CNH Social passou a ter previsão em lei para ampliar o acesso gratuito à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para pessoas de baixa renda. A medida está prevista na Lei nº 15.153/2025, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e autorizou os estados e o Distrito Federal a utilizarem recursos arrecadados com multas de trânsito para custear a formação de novos condutores.
Na prática, a execução do programa depende dos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans), que publicam editais com o número de vagas, critérios de seleção e calendário de inscrições.
Para participar do programa, é necessário:
Quem ainda não faz parte do CadÚnico deve procurar um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para realizar o cadastro ou atualizar as informações.
O benefício garante a gratuidade em todas as etapas do processo de habilitação, incluindo:
Como o programa é administrado pelos estados e pelo Distrito Federal, os interessados devem acompanhar os editais publicados pelos Detrans. Os órgãos definem o número de vagas, os prazos de inscrição, os critérios de desempate e as modalidades disponíveis, como primeira habilitação ou mudança de categoria.
A habilitação obtida pela CNH Social tem a mesma validade da carteira convencional e pode ser utilizada para exercer atividades profissionais, como transporte de passageiros, entregas por aplicativos, logística e serviços rurais, desde que o condutor atenda às exigências legais para cada atividade.