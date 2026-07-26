CNH Social: como solicitar carteira de motorista gratuita para pessoas de baixa renda

A CNH Social passou a ter previsão em lei para ampliar o acesso gratuito à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para pessoas de baixa renda. A medida está prevista na Lei nº 15.153/2025, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e autorizou os estados e o Distrito Federal a utilizarem recursos arrecadados com multas de trânsito para custear a formação de novos condutores.

Na prática, a execução do programa depende dos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans), que publicam editais com o número de vagas, critérios de seleção e calendário de inscrições.

Quem pode solicitar a CNH Social?

Para participar do programa, é necessário:

ter 18 anos ou mais;

estar inscrito e com os dados atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

atender aos critérios de renda definidos pelo estado ou pelo Distrito Federal.

Quem ainda não faz parte do CadÚnico deve procurar um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para realizar o cadastro ou atualizar as informações.

O que a CNH Social cobre?

O benefício garante a gratuidade em todas as etapas do processo de habilitação, incluindo:

exames médicos e psicológicos;

aulas teóricas e práticas na autoescola;

taxas das provas teórica e prática, incluindo o reteste em caso de reprovação na primeira tentativa;

emissão da Carteira Nacional de Habilitação.

Como fazer a inscrição na CNH social?

Como o programa é administrado pelos estados e pelo Distrito Federal, os interessados devem acompanhar os editais publicados pelos Detrans. Os órgãos definem o número de vagas, os prazos de inscrição, os critérios de desempate e as modalidades disponíveis, como primeira habilitação ou mudança de categoria.

A habilitação obtida pela CNH Social tem a mesma validade da carteira convencional e pode ser utilizada para exercer atividades profissionais, como transporte de passageiros, entregas por aplicativos, logística e serviços rurais, desde que o condutor atenda às exigências legais para cada atividade.