Sanepar planeja disputar concessões fora do Paraná a partir de 2026, diz presidente

A Sanepar, companhia de saneamento básico controlada pelo governo do Paraná, prepara um passo inédito em sua trajetória de 62 anos: disputar concessões fora do estado. Segundo o presidente da empresa, Wilson Bley, em entrevista ao EXAME INFRA, a companhia está em conversa para firmar parcerias estratégicas com outras empresas para explorar oportunidades e projeta a concretização do movimento até o primeiro semestre de 2026.

"Infelizmente não posso adiantar [quais parceiros estão mais próximos] porque isso mexe em mercado. Mas nós temos parceiros, sim, estamos dentro dessa discussão. Inclusive, quem sabe no momento futuro possamos liderar os consórcios e não ser liderado ou participar com uma parcela menor. Mas agora é um processo novo e que se inicia muito na vontade do governador [Ratinho Júnior]", afirmou Bley no 17º episódio do videocast realizado pela EXAME em parceria com a empresa Suporte.

O executivo destacou que a decisão faz parte de uma política aprovada recentemente pela empresa, que permite se aproximar de grupos privados e jurídicos para estruturar consórcios e joint ventures. A expansão será feita de forma gradual e criteriosa.

"É claro que não podemos ser irresponsáveis e entrar em disputas sem a perspectiva de retorno. O setor elétrico mostrou exemplos de companhias que se açodaram a leilões e enfrentaram crises depois. Queremos dar passos firmes, degrau por degrau, para alcançar o final dessa maratona", disse o presidente.

De acordo com Bley, a Sanepar já contratou consultorias especializadas para desenhar modelos de negócio que sustentem essa nova frente de atuação.

A companhia, segundo ele, estuda diferentes municípios e oportunidades de concessão em outros estados, em um movimento que acompanha a vontade política do governo do Paraná de transformar a empresa em um player de maior alcance nacional.

"A Sanepar já é um grande player nacional, embora com uma abrangência só estadual. Com esse trabalho de aproximação e quem sabe abrir possibilidades, a gente começa a tomar um corpo. Estamos no mercado e muitos querem a nossa expertise. Já somos a quarta maior empresa de saneamento do Brasil".

A movimentação acontece em um momento de robustez nos resultados da companhia. No segundo trimestre de 2025, a Sanepar registrou receita líquida de R$ 1,7 bilhão, crescimento de 2,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A margem Ebitda (Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) ficou em 31,4%, e os investimentos subiram 37% na comparação anual, atingindo R$ 612,1 milhões entre abril e junho.

Os resultados foram impulsionados pela expansão no volume faturado de esgoto, de acordo com o balanço da empresa divulgado em agosto, e pelo aumento no número de ligações e pela revisão tarifária de 3,77% aplicada a partir de maio. O desempenho também foi beneficiado pelo ganho de eficiência com energia elétrica: a migração de 779 unidades para o Mercado Livre reduziu em 26,7% as despesas nessa rubrica.

Universalização em 2029

Atualmente, a Sanepar atende quase 12 milhões de habitantes em 345 municípios — 344 no Paraná e um em Santa Catarina. A companhia já alcançou 99% de cobertura em abastecimento de água e 82% em coleta e tratamento de esgoto. A meta é atingir a universalização do saneamento até 2029, quatro anos antes do prazo fixado pelo novo marco legal do setor.

Esse avanço tem respaldo em um plano de investimentos que já soma mais de R$ 1 bilhão apenas em 2025.

"O governador Ratinho Júnior, que é muito animado com esses investimentos, já propôs e determinou a nós que o marco deve ser alcançado por nós até 2029. Então, é um trabalho árduo, com planejamento e atitudes que precisamos tomar no dia a dia para podermos alcançar esse resultado", afirmou Bley.

Apesar do apetite por novos mercados, o presidente da companhia destaca que a prioridade continua sendo o Paraná.

"Se existe a possibilidade de ampliar a atuação para outros estados, faremos isso, mas não em detrimento dos investimentos que são necessários do nosso estado, no estado que é a origem da Sanepar", disse o executivo no EXAME INFRA.

Para Bley, a meta não é se tornar uma liderança nacional a qualquer custo, mas consolidar a reputação de eficiência da companhia.

EXAME INFRA

O EXAME INFRA é um podcast da EXAME em parceria com a empresa Suporte, especializada em soluções para obras e projetos de infraestrutura. Com episódios quinzenais disponíveis no YouTube da EXAME, o programa se debruçará sobre os principais desafios do setor de infraestrutura no Brasil.

Veja os episódios:

Ep. 1 - EXAME INFRA: SP planeja concessões de rodovias, CPTM e mais com R$ 30 bi em investimentos

Ep.2 - EXAME INFRA: Com prazo para setembro de 2026, Via Appia quer antecipar entrega final do Rodoanel Norte

Ep. 3 - EXAME INFRA: Rodovias, ferrovias, 'antídoto' para o câmbio: a agenda de R$ 160 bi do Ministério dos Transportes

Ep. 4 - '26 anos em 5': rodovias no Brasil terão R$ 150 bi em investimentos até 2030, diz presidente da ABCR

Ep. 5 - Com R$ 22 bi ao ano, Brasil ainda investe menos da metade para atingir meta de saneamento

EP. 6 - Privatização da Sabesp triplica velocidade da empresa, que contrata R$ 15 bi em 90 dias, diz diretor

EP. 7 - Investimento no Porto de Santos chega a R$ 22 bi e promete modernização e integração com a cidade

EP. 8 - Rumo investe R$ 6,5 bi para conectar terminal de grãos ao 'coração' da soja no MT

Ep. 9 - Concessionárias investirão R$ 40 bi de rodovias a hidrovias até 2029, diz CEO da MoveInfra

Ep. 10 - Fundos de investimentos se consolidaram no mercado de leilões, diz CEO de concessões de R$ 27 bi

Ep. 11 - 'Brasil tem pressa' e licenciamento ambiental deve ser votado antes do recesso, diz Arnaldo Jardim

Ep. 12 - Governo de São Paulo prepara leilão de R$ 20 bilhões para saneamento em cidades fora da Sabesp

Ep. 13 - Com R$ 30 bi em Capex até 2030, EcoRodovias prioriza seletividade, diz diretor-geral

EP. 14: Aegea avalia IPO em 2027 e prepara estrutura para novo ciclo de expansão e investimentos

EP. 15: Repactuação de rodovias atraem poucos players — mas Fernão Dias deve ter disputa, diz especialista

EP. 16: Com R$ 20 bi em PPPs e concessões, RS avança com leilões de rodovias, saúde e educação