Eleições 2026: Flávio se consolida e empata com Lula no 2ª turno, diz Datafolha

A pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 7, mostra a consolidação da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) para a disputa presidencial de outubro deste ano.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro ficou tecnicamente empatado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas simulações de segundo turno. Lula marcou 46% contra 43% do rival.

Flávio não era citado na rodada anterior do Datafolha, em dezembro passado, e agora surge com 12% no primeiro turno na intenção de voto espontânea - aquela que não apresenta nomes. Lula oscilou de 24% para 25%.

Nomes do PSD

Outro nome da centro-direita, o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), marcou 7% numa das simulações, tendo o melhor desempenho entre os presidenciáveis da legenda de Gilberto Kassab. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, marcou 4% e Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, 3%.

Sobre rejeição, o Datafolha apontou que não votariam em Lula sob hipótese nenhuma 46% dos eleitores ouvidos pelo instituto. Já Flávio foi rejeitado por 45% dos eleitores. Ratinho Jr. teve 19% de rejeição, segundo o instituto.

Cenário mais provável

O Datafolha testou cinco cenários para o pleito de primeiro turno e sete para o de segundo. Lula segue à frente em todos.

No cenário hoje mais provável para o pleito presidencial de outubro no primeiro turno, Lula tem 38% ante 32% de Flávio. Ratinho Jr. vem a seguir com 7% e o governador mineiro, Romeu Zema (Novo), com 4%. Depois aparecem Renan Santos (Missão, 3%) e Aldo Rebelo (DC, 2%). Rejeitam todos os postulantes dessa fatia da simulação são 11%. Não sabem em quem votar, 3%.

A nova pesquisa do Datafolha foi a primeira do instituto desde que a candidatura de Flávio foi lançada por Jair Bolsonaro.

Segundo turno

Na disputa de segundo turno, a liderança de Lula sobre Flávio caiu de 15 para 3 pontos desde dezembro. O empate técnico ocorre quando o nome na segunda rodada de simuação é Ratinho Jr.: o presidente derrota o governador do Paraná por 45% a 41%.

O Datafolha ouviu 2.004 eleitores em 137 municípios de terça-feira a quinta-feira da última semana. A margem de erro é de dois pontos, para mais ou para menos. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o código BR-03715/2026.