Flávio Bolsonaro escolhe ex-ministra do TSE e advogado da Lava-Jato para área jurídica de campanha

A campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) ao Palácio do Planalto definiu os nomes que vão comandar a área jurídica da pré-candidatura.

A coordenação ficará sob responsabilidade de Maria Claudia Bucchianeri e Tracy Reinaldet. A estratégia eleitoral será liderada por Bucchianeri, ex-ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Reinaldet assumirá a centralização das demandas jurídicas e a interlocução com diretórios estaduais, segundo o jornal O Globo.

Ao estruturar a equipe jurídica, o núcleo político do senador recorreu a profissionais com atuação prévia em tribunais superiores e em casos de repercussão nacional. A definição ocorre em meio à preparação do partido para a disputa presidencial.

Quem são os advogados escolhidos por Flávio Bolsonaro?

Maria Claudia Bucchianeri

Maria Claudia Bucchianeri foi nomeada ministra substituta do TSE em 2021, por indicação do então presidente Jair Bolsonaro. Permaneceu na Corte até 2023, quando deixou o cargo após o encerramento do mandato do titular, sem ser reconduzida. Ao longo da carreira, atuou como assessora-chefe da presidência do tribunal na gestão do então ministro Ayres Britto.

Na advocacia, representou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2018, no TSE, na tentativa de registro de candidatura à Presidência. Em 2020, participou da campanha de Arthur Lira (PP) à presidência da Câmara dos Deputados. Também defendeu o ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel no Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando atuava como advogada do PSC. A indicação para o TSE contou com apoio de Lira e da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos (Anajure).

Tracy Reinaldet

Tracy Reinaldet atua em Curitiba e é especializado em direito penal. Ganhou projeção nacional durante a Operação Lava-Jato, ao firmar acordos de delação premiada com investigados como o doleiro Alberto Youssef e o ex-ministro Antonio Palocci.

Na campanha de Flávio, Reinaldet será responsável por organizar as respostas à imprensa, coordenar as demandas judiciais e orientar juridicamente os diretórios estaduais do PL.

No mês passado, a Justiça Eleitoral determinou a retirada de publicação que associava Flávio Bolsonaro ao escândalo do Banco Master. Em outra decisão, a Justiça suspendeu ordem que previa a remoção de postagem do senador na rede social X, na qual o pré-candidato afirmava que o Partido dos Trabalhadores (PT) seria o “Partido dos Traficantes”.

O desembargador Eustáquio de Castro considerou que não havia comprovação de prejuízo efetivo decorrente da publicação, ao revogar a tutela de urgência anteriormente concedida ao PT. As decisões integram o conjunto de disputas judiciais que envolvem a pré-campanha presidencial.

(Com informações do jornal O Globo)