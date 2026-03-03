Real Time Big Data: Lula empata com Flávio e Ratinho Jr. no 2º turno

Lula, Flávio Bolsonaro e Ratinho Jr.: atual presidente empataria com os dois pré-candidatos em eventuais segundo turnos
Colaboradora
Publicado em 3 de março de 2026 às 11h14.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) empata tecnicamente com o senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno, assim como empataria com o governador Ratinho Júnior (PSD) em um possível segundo turno das eleições de 2026, segundo levantamento da Real Time Big Data divulgado nesta terça-feira, 3.
No cenário estimulado entre Lula e Flávio, o petista receberia 42% dos votos no segundo turno, enquanto o bolsonarista levaria 41%. Como a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados.
Cerca de 10% das pessoas responderam que votariam branco ou nulo, e 7% não souberam ou não responderam.
Em outro cenário estimulado, Lula também aparece empatado com o atual governador do Paraná. Lula aparece com 43%, enquanto Ratinho Jr. tem 39% dos votos. Os dois também estão empatados segundo a margem de erro.
Em um eventual segundo turno entre Lula e Ratinho Júnior, 11% das pessoas votariam branco ou nulo, enquanto 7% não souberam ou não responderam.
Nos cenários contra os candidatos Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão), Eduardo Leite (PSD), Romeu Zema (Novo) e Aldo Rebelo (DC), Lula aparece na frente acima da margem de erro.
A pesquisa também perguntou espontaneamente sobre os candidatos - ou seja, sem apresentar nomes - e avaliou possíveis cenários de primeiro turno.
No cenário espontâneo, Lula aparece com 29% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 19%. Em terceiro, aparece o ex-presidente Jair Bolsonaro, com 4% - Bolsonaro, no entanto, é inelegível e não pode concorrer.
Cenário espontâneo
A Real Time Big Data também testou cenários de primeiro turno.
Nos cenários estimulados, Luiz Inácio Lula da Silva aparece liderando todos, variando entre 39% e 40%. Na primeira simulação, Lula toma a liderança, seguido por Flávio Bolsonaro, com 32%, e Ratinho Jr., com 9%.
Já no segundo, Lula e Flávio lideram, com Eduardo Leite aparecendo em terceiro com 4% das intenções de voto.
No terceiro e último cenário para o primeiro turno, Lula segue em primeiro e Flávio em segundo, com 40% e 33%, respectivamente. Ronaldo Caiado (PSD) aparece em terceiro, com 5%.
A pesquisa foi realizada com 2 mil entrevistas por todo o país entre 28 de fevereiro e 2 de março. O índice de confiança é de 95%.