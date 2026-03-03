Real Time Big Data: Lula empata com Flávio e Ratinho Jr. no 2º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) empata tecnicamente com o senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno, assim como empataria com o governador Ratinho Júnior (PSD) em um possível segundo turno das eleições de 2026, segundo levantamento da Real Time Big Data divulgado nesta terça-feira, 3.

No cenário estimulado entre Lula e Flávio, o petista receberia 42% dos votos no segundo turno, enquanto o bolsonarista levaria 41%. Como a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados.

Cerca de 10% das pessoas responderam que votariam branco ou nulo, e 7% não souberam ou não responderam.

Em outro cenário estimulado, Lula também aparece empatado com o atual governador do Paraná. Lula aparece com 43%, enquanto Ratinho Jr. tem 39% dos votos. Os dois também estão empatados segundo a margem de erro.

Em um eventual segundo turno entre Lula e Ratinho Júnior, 11% das pessoas votariam branco ou nulo, enquanto 7% não souberam ou não responderam.

Nos cenários contra os candidatos Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão), Eduardo Leite (PSD), Romeu Zema (Novo) e Aldo Rebelo (DC), Lula aparece na frente acima da margem de erro.

A pesquisa também perguntou espontaneamente sobre os candidatos - ou seja, sem apresentar nomes - e avaliou possíveis cenários de primeiro turno.

No cenário espontâneo, Lula aparece com 29% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 19%. Em terceiro, aparece o ex-presidente Jair Bolsonaro, com 4% - Bolsonaro, no entanto, é inelegível e não pode concorrer.

Cenário espontâneo

Lula (PT) — 29%

Flávio Bolsonaro (PL) — 19%

Jair Bolsonaro (PL) — 4%

Ratinho Júnior (PSD) — 2%

Tarcísio de Freitas (Republicanos) — 2%

Ciro Gomes (PSDB) — 1%

Outros — 2%

Nenhum/Branco/Nulo — 15%

Não sabe — 26%

1º turno

A Real Time Big Data também testou cenários de primeiro turno.

Nos cenários estimulados, Luiz Inácio Lula da Silva aparece liderando todos, variando entre 39% e 40%. Na primeira simulação, Lula toma a liderança, seguido por Flávio Bolsonaro, com 32%, e Ratinho Jr., com 9%.

Já no segundo, Lula e Flávio lideram, com Eduardo Leite aparecendo em terceiro com 4% das intenções de voto.

No terceiro e último cenário para o primeiro turno, Lula segue em primeiro e Flávio em segundo, com 40% e 33%, respectivamente. Ronaldo Caiado (PSD) aparece em terceiro, com 5%.

A pesquisa foi realizada com 2 mil entrevistas por todo o país entre 28 de fevereiro e 2 de março. O índice de confiança é de 95%.

Cenários de 1º turno Real Time Big Data (Março 2026)

Cenário 1

Lula (PT) — 39%

Flávio Bolsonaro (PL) — 32%

Ratinho Jr. (PSD) — 9%

Romeu Zema (Novo) — 2%

Aldo Rebelo (DC) — 2%

Renan Santos (Missão) — 2%

Nulo/Branco — 7%

Não sabe/Não respondeu — 7%

Cenário 2

Lula (PT) — 40%

Flávio Bolsonaro (PL) — 34%

Eduardo Leite (PSD) — 4%

Romeu Zema (Novo) — 3%

Aldo Rebelo (DC) — 2%

Renan Santos (Missão) — 2%

Nulo/Branco — 7%

Não sabe/Não respondeu — 8%

Cenário 3

Lula (PT) — 40%

Flávio Bolsonaro (PL) — 33%

Ronaldo Caiado (PSD) — 5%

Romeu Zema (Novo) — 3%

Aldo Rebelo (DC) — 2%

Renan Santos (Missão) — 2%

Nulo/Branco — 7%

Não sabe/Não respondeu — 8%

Cenários de 2º turno Real Time Big Data (Março 2026)

Cenário 1

Lula (PT) — 51%

Aldo Rebelo (DC) — 19%

Nulo/Branco — 14%

Não sabe/Não respondeu — 16%

Cenário 2

Lula (PT) — 42%

Flávio Bolsonaro (PL) — 41%

Nulo/Branco — 10%

Não sabe/Não respondeu — 7%

Cenário 3

Lula (PT) — 46%

Eduardo Leite (PSD) — 35%

Nulo/Branco — 12%

Não sabe/Não respondeu — 7%

Cenário 4

Lula (PT) — 43%

Ratinho Jr. (PSD) — 39%

Nulo/Branco — 11%

Não sabe/Não respondeu — 7%

Cenário 5

Lula (PT) — 51%

Renan Santos (Missão) — 18%

Nulo/Branco — 15%

Não sabe/Não respondeu — 16%

Cenário 6

Lula (PT) — 44%

Romeu Zema — 35%

Nulo/Branco — 13%

Não sabe/Não respondeu — 8%

Cenário 7