Flávio Bolsonaro cumpre agendas no Nordeste e Sul em giro de pré-campanha

O senador Flávio Bolsonaro (PL) cumprirá agendas em diferentes partes do país para fortalecer seu nome como pré-candidato à Presidência da República e buscar apoio nos estados para as eleições de 2026.

Segundo informações de O Globo, o senador participará de eventos no Nordeste e no Sul do país. Ele deve marcar presença em atos de filiação partidária ao PL e até em lançamentos de pré-candidaturas estaduais.

Ainda de acordo com o jornal, o PL vê o giro pelo país como uma etapa de organização política da campanha com o objetivo de montar as bases eleitorais nos estados e consolidar alianças para o apoio da candidatura presidencial do senador.

A agenda no Nordeste tem um peso ainda maior, por ser uma região em que a direita historicamente perde.

Nas últimas eleições, no entanto, o pai do senador, o ex-presidente Jair Bolsonaro, teve crescimento na região — o então candidato à reeleição conquistou mais estados do Nordeste no primeiro turno de 2022 em comparação com o pleito eleitoral de 2018.

Já o objetivo do giro no Sul é consolidar o nome de Flávio Bolsonaro como o candidato da direita.

O atual governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), é cotado entre os nomes do partido como um possível presidenciável para as eleições deste ano — o que poderia impactar o desempenho do PL na região Sul do país caso o PSD opte por Leite, por exemplo.

Agendas de pré-campanha de Flávio Bolsonaro

O senador irá passar primeiro por Natal, no Rio Grande do Norte, segundo informações do O Globo. No dia 21 de março, Flávio Bolsonaro deve oficializar a chapa que irá concorrer ao governo do estado nas eleições, que deve ter o ex-prefeito Álvaro Dias.

No dia 22 de março, o pré-candidato irá a João Pessoa (PB) para participar do evento de filiação que deve oficializar a entrada do senador Efraim Filho no PL. Atualmente no União Brasil, ele deve trocar de partido para se alinhar à legenda do pré-candidato à Presidência.

Após os dois eventos no Nordeste, Flávio seguirá para o Sul para participar de compromissos políticos em Santa Catarina no dia 27 de março. Ele deve cumprir agendas ao lado do atual governador Jorginho Mello (PL), em encontros com lideranças políticas e empresários.

Depois da passagem por Santa Catarina, o senador seguirá para Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, para participar do ato de lançamento da pré-candidatura do deputado federal Luciano Zucco (PL) ao governo estadual.

No evento político, deve ser abordada uma aliança entre os partidos de direita no estado com o PL: Progressistas, Novo, Podemos e Republicanos. A expectativa é que também sejam anunciados os pré-candidatos ao Senado do grupo, que podem ser os deputados Marcel Van Hattem (Novo) e Sanderson (PL).

Flávio Bolsonaro também deve realizar um grande ato nacional de pré-campanha no dia 30 de março em São Paulo.