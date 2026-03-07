Datafolha: Lula e Flávio empatam em rejeição, aponta pesquisa

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além da liderança nos levantamentes, fica na ponta também em outro quesito: rejeição.

O petista marca 46% nisso, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 45%, o que é considerado um empate técnico.

O levantamento também mediu a rejeição de outras figuras políticas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem 27%. Entre governadores, Ratinho Jr. (PSD), do Paraná, aparece com 19%; Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, com 18%; Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, com 17%; Eduardo Leite (PSD), do Rio Grande do Sul, com 15%; e Ronaldo Caiado (PSD), de Goiás, com 14%.

O presidente do partido Missão, Renan Santos, também registra 14%, enquanto o ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo (DC) tem 12%.

Entre os entrevistados, 2% disseram que votariam em qualquer um dos nomes, 2% rejeitaram todos os candidatos e outros 2% afirmaram não saber responder.

Flávio se consolida na pesquisa

A pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 7, mostra a consolidação da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) para a disputa presidencial de outubro deste ano.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro ficou tecnicamente empatado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas simulações de segundo turno. Lula marcou 46% contra 43% do rival.

Flávio não era citado na rodada anterior do Datafolha, em dezembro passado, e agora surge com 12% no primeiro turno na intenção de voto espontânea - aquela que não apresenta nomes. Lula oscilou de 24% para 25%.