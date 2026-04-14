Eleições 2026: Aécio Neves convida Ciro Gomes para disputar a Presidência pelo PSDB

O presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, fez um convite nesta terça-feira, 14, para que o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, dispute a Presidência da República pela legenda nas eleições de 2026.

Ciro afirmou que irá analisar a proposta, mas indicou que a decisão dependerá de diálogo com aliados políticos. Ele já concorreu ao Planalto em quatro ocasiões, sendo a mais recente em 2022.

“Eu estou construindo, até o presente momento, por um imperativo meu de dever com minha comunidade, com o Estado que me deu origem, que é o Estado do Ceará, uma alternativa ao governo do Estado lá. Entretanto, um apelo, uma lembrança ou uma convocação como essa, que me foi feita agora, não pode ser considerada apenas um agrado ao meu já sofrido coração. Há que ser uma convocação a ser amadurecida, amadurecida junto à minha comunidade, antes de mais nada ao Ceará”, declarou Ciro em coletiva de imprensa.

Eleições no Ceará

A disputa pelo governo do Ceará em 2026 se consolida como um embate direto entre Ciro Gomes (PSDB) e Elmano de Freitas (PT), com vantagem numérica para o ex-ministro.

No principal cenário de primeiro turno, Ciro aparece com 46,2% das intenções de voto, enquanto Elmano registra 42,6%. Os dois estão tecnicamente empatados.

Na sequência, o senador Eduardo Girão (Novo) soma 5,3%, enquanto Jarir Pereira (PSOL) registra 1%. Votos brancos e nulos chegam a 4,2%.

Cenário de segundo turno

Nos cenários de segundo turno, Ciro Gomes mantém vantagem e venceria tanto Elmano quanto Camilo Santana nas projeções testadas.

Contra o atual governador, o placar seria de 50,1% a 42,9%. Já em um confronto com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o ex-ministro aparece com 48,4%, ante 45,2%.

Quando o nome de Ciro sai do cenário, a base governista preserva competitividade. Elmano venceria Capitão Wagner por 47,9% a 42,6% e abriria vantagem mais ampla contra Roberto Cláudio, com 51,1% a 35,2%. Os dados indicam que a força do PT no estado permanece relevante, embora condicionada à ausência do principal adversário.