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Nunes Marques é eleito o novo presidente do TSE para mandato de dois anos

Ministro vai substituir Cármen Lúcia, que decidiu antecipar sua saída do cargo. Ainda não há data para posse

Nunes Marques: ministro é eleito novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) (Fellipe Sampaio/SCO/STF/Divulgação)

Nunes Marques: ministro é eleito novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) (Fellipe Sampaio/SCO/STF/Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 14 de abril de 2026 às 20h11.

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O ministro Nunes Marques foi eleito, nesta terça-feira, 14, como o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para um mandato de dois anos. A data de posse ainda não foi definida.

Ele assumirá o comando da Corte Eleitoral no lugar da ministra Cármen Lúcia, que decidiu antecipar sua saída do cargo. Na mesma sessão, o ministro André Mendonça foi escolhido para a vice-presidência.

Nunes Marques estará à frente do TSE durante a realização das eleições gerais deste ano, período em que o tribunal coordena a organização do processo eleitoral no país.

A antecipação da eleição para a presidência foi anunciada por Cármen Lúcia na semana anterior. Inicialmente, a troca de comando estava prevista para ocorrer entre o fim de maio e o início de junho.

Após a eleição, Nunes Marques afirmou: "É uma das maiores honras da minha vida poder ser eleito para presidir o Tribunal Superior Eleitoral". Já André Mendonça declarou que atuará no apoio à gestão: "Que o TSE e a democracia brasileira tenha esse ano uma festa muito bonita de eleições".

A posse da nova direção do TSE deve ocorrer até o fim de maio, marcando o início da transição administrativa da Corte.

Entenda estrutura do TSE

O Tribunal Superior Eleitoral é formado por sete ministros. Três deles são oriundos do Supremo Tribunal Federal (STF), enquanto dois vêm do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

As duas vagas restantes são destinadas à classe dos juristas, composta por advogados indicados para a função.

Os mandatos têm duração de dois anos, com possibilidade de recondução por igual período. A presidência do TSE é ocupada, por regra, por um dos ministros do STF que integram a composição da Corte.

O tribunal é responsável pela organização e condução das eleições no país, incluindo a administração do processo de votação e apuração dos resultados.

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