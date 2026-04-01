Eleições 2026: Lula defende reeleição de Elmano no Ceará e exalta liderança de Camilo Santana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira, 1º, que o senador e ex-ministro da Educação, Camilo Santana (PT), deve assumir um papel de projeção nacional. Segundo Lula, o parlamentar precisa ampliar sua presença pelo país durante o período eleitoral.

"Eu preciso do Camilo viajando esse país. Na hora em que ele deixa o ministério e assume o Senado, ele tem mais mobilidade de viajar o Brasil e falar coisas que como ministro ele não pode falar. Ele vai ser um cabo eleitoral muito importante para a minha campanha, para a candidatura no estado do Ceará", disse Lula em entrevista à TV Cidade, do Ceará. "(Essa participação é importante) para que a gente possa começar a criar novas lideranças em nível nacional".

Na mesma data, Lula manifestou apoio à tentativa de reeleição do governador do Ceará, Elmano de Freitas, diante de especulações sobre uma possível candidatura de Camilo Santana ao governo estadual. O presidente afirmou que o atual governador reúne condições para disputar e vencer a eleição.

"Acho que Camilo tem outros voos para fazer. Se depender do que eu leio, o cenário está definido, a não ser que apareça uma figura como o Trump por aqui fazendo algum desastre", disse Lula.

Na semana anterior, Lula já havia indicado a possibilidade de Camilo disputar um cargo nas eleições do segundo semestre, sem detalhar qual posição. "Camilo não é candidato, mas vai se afastar para ficar de olho, na expectativa. Se precisar, ele é candidato, e ele vai ajudar o Brasil", declarou o presidente na ocasião.

Cenário eleitoral no Ceará

A declaração ocorreu após a divulgação de levantamento do Datafolha, que apontou Ciro Gomes (PSDB) com 47% das intenções de voto para o governo do Ceará, enquanto Elmano de Freitas aparece com 32%. Camilo Santana governou o estado por dois mandatos, entre 2015 e 2022, e atualmente exerce mandato no Senado.

O mesmo levantamento indicou que, em eventual segundo turno entre Elmano e Ciro, a diferença pode chegar a 19 pontos percentuais, com 56% contra 37%. A pesquisa também mostrou o senador Eduardo Girão (Novo) com 5% das intenções de voto no primeiro turno, em empate técnico com Jarir Pereira (Psol) e Zé Batista (PSTU), ambos com 2%.