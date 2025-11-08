Domingo terá temporais e ventos de até 100 km/h em várias regiões do país

Este domingo, 9, deve ser marcado por tempo instável em boa parte do país, com risco de temporais, ventos intensos e queda de granizo, segundo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O aviso, que vale até as 23h59 de domingo, prevê chuva entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia em áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, além de rajadas de vento que podem chegar a 100 km/h. Há risco de corte de energia, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

O Inmet também emitiu alerta de grande perigo para ventos costeiros nos estados do Paraná, São Paulo e Santa Catarina.

Chuvas intensas, de nível médio de alerta, devem atingir Goiás, Tocantins, Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso, Pará, Amazonas, Distrito Federal, Minas Gerais e Rondônia,

Já as tempestades mais fortes são esperadas para Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Goiás e Rondônia.

Sul

Segundo o Climatempo, uma área de alta pressão estabiliza o tempo na região. A chuva deve ser fraca e isolada no litoral entre Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. As temperaturas ficam amenas no leste e mais elevadas no oeste, principalmente no Paraná.

Sudeste

Em São Paulo, há chance de chuva fraca no leste e pancadas moderadas a fortes no norte do estado. O Inmet prevê temperaturas entre 15 °C e 21 °C, com novas pancadas à tarde em áreas isoladas. Rajadas de vento ao longo do litoral podem superar 60 km/h.

No Rio de Janeiro, deve chover em vários períodos do dia, enquanto o Espírito Santo segue sob influência de uma frente fria costeira. Em Minas Gerais, o Climatempo alerta para pancadas moderadas a fortes e risco de temporais localizados.

Centro-Oeste

A instabilidade persiste em Mato Grosso e Goiás, com pancadas de chuva que podem ganhar força à tarde. Em Mato Grosso do Sul, o dia será mais firme, com sol e variação de nuvens, e chuva isolada apenas à noite no norte do estado.

Nordeste

O sul, oeste e interior da Bahia devem registrar pancadas moderadas a fortes e trovoadas. No sul do Piauí e Maranhão, a chuva será fraca e isolada, enquanto o litoral maranhense terá chuva passageira. O interior nordestino, em áreas do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e extremo norte da Bahia, segue com tempo firme e muito calor.

Norte

O oeste do Amazonas e o Acre devem ter pancadas intensas e risco de temporais desde cedo, com maior volume de chuva à tarde. Em Rondônia, as pancadas se intensificam ao longo do dia. No Amapá, há chance de chuvas isoladas, e em Tocantins, o calor deve predominar.

*Com informações do Globo