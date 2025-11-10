Prejuízos em cidade destruída por tornado no PR passam de R$ 114 milhões

Os prejuízos causados pelo tornado que atingiu Rio Bonito do Iguaçu, no interior do Paraná, no fim de semana, já ultrapassam R$ 114,5 milhões, segundo levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM) baseado em dados da Defesa Civil.

O fenômeno climático extremo destruiu ou danificou cerca de 1.500 residências e impactou mais de 90% dos 13,6 mil moradores do município.

A tragédia deixou seis mortos e mais de 700 feridos. Em resposta, o governo do Paraná anunciou um pacote emergencial de reconstrução, que prevê a construção de 320 novas moradias em até 90 dias e o pagamento de auxílios de até R$ 50 mil para famílias que precisarão reformar suas casas.

Os investimentos totais destinados às ações emergenciais podem chegar a R$ 120 milhões, de acordo com projeções do governo estadual.

Ação conjunta de apoio às vítimas

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) informou que as Coordenadorias Estaduais de Proteção e Defesa Civil do Paraná e de Santa Catarina atuam em conjunto com o Corpo de Bombeiros, defesas civis municipais, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), polícias militares e outros órgãos públicos nas ações de resposta aos estragos provocados pelos temporais na região Sul.

Entre as medidas adotadas estão o suporte direto aos municípios afetados, incluindo o levantamento técnico dos danos e prejuízos materiais causados pelos eventos climáticos.

Estado de calamidade pública

A Defesa Civil do Paraná informou que seis pessoas morreram, duas estão desaparecidas e 432 estão feridas após a passagem do tornado em Rio Bonito do Iguaçu. Dados divulgados pelo órgão apontam que 90% da área urbana de Rio Bonito do Iguaçu sofreram algum estrago na infraestrutura.

A tempestade foi classificada como tornado de categoria F3 com ventos que chegaram a até 250 quilômetros por hora, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Neste sábado, 8 de novembro, o governador do Paraná, Ratinho Junior, decretou estado de calamidade pública em Rio Bonito do Iguaçu, após a passagem do tornado.

“Decretei o estado de calamidade pública, que nos permite dar mais celeridade aos atendimentos e à liberação de recursos. Já determinei que a Cohapar estude estratégias para a reconstrução das moradias e estamos preparando alojamentos para garantir o amparo às famílias”, afirmou Ratinho Junior, em coletiva de imprensa.

Diferente do estado de emergência, decretado quando o município ainda mantém alguma capacidade de atuação, o estado de calamidade pública é adotado em cenários em que os efeitos do desastre comprometem gravemente a estrutura administrativa local, exigindo uma resposta mais ampla e imediata do poder público.

Com o reconhecimento da calamidade, o governo estadual pode acionar mecanismos emergenciais, como a dispensa de processos licitatórios, a liberação imediata de verbas e a solicitação de auxílio da União.

A medida também permite que as prefeituras afetadas acessem recursos do Fundo Estadual de Calamidade Pública, firmem convênios emergenciais e formalizem pedidos de apoio financeiro ao governo federal.