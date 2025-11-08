Inmet tem alerta de 'grande perigo' de ventos neste sábado; veja cidades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de "grande perigo" para ventos costeiros em quatro estados brasileiros neste sábado, 8.

Os avisos são para municípios que têm riscos devido à passagem de um ciclone extratropical que vem desde o sul do país.

O alerta de "grande perigo", o mais alto numa escala de três níveis, está ativo para cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

No Paraná, um tornado deixou ao menos seis mortos, 600 feridos e 90% de uma cidade destruída. O caso aconteceu em Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul paranaense.

No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, os alertas vão até às 21h. Em algumas cidades do Paraná e de São Paulo, até às 9h do domingo, 9.

Veja as cidades com alerta de 'grande perigo' neste sábado.

São Paulo

Bertioga

Biritiba Mirim

Cananéia

Caraguatatuba

Cubatão

Guarujá

Iguape

Ilhabela

Ilha Comprida

Itanhaém

Itariri

Mongaguá

Natividade da Serra

Peruíbe

Praia Grande

Santos

São Sebastião

São Vicente

Ubatuba

Paraná

Guaraqueçaba

Guaratuba

Matinhos

Paranaguá

Pontal do Paraná

Santa Catarina

Antônio Carlos

Araquari

Araranguá

Balneário Arroio do Silva

Balneário Barra do Sul

Balneário Camboriú

Balneário Gaivota

Balneário Piçarras

Balneário Rincão

Barra Velha

Biguaçu

Bombinhas

Camboriú

Canelinha

Capivari de Baixo

Criciúma

Florianópolis

Garopaba

Garuva

Governador Celso Ramos

Gravatal

Içara

Ilhota

Imaruí

Imbituba

Itajaí

Itapema

Itapoá

Jaguaruna

Joinville

Laguna

Maracajá

Morro da Fumaça

Navegantes

Palhoça

Passo de Torres

Paulo Lopes

Penha

Pescaria Brava

Porto Belo

Sangão

Santa Rosa do Sul

Santo Amaro da Imperatriz

São Francisco do Sul

São João do Itaperiú

São João do Sul

São José

São Pedro de Alcântara

Sombrio

Tijucas

Treze de Maio

Tubarão

Rio Grande do Sul