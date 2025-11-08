Inmet tem alerta de 'grande perigo' de ventos neste sábado; veja cidades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de "grande perigo" para ventos costeiros em quatro estados brasileiros neste sábado, 8.
Os avisos são para municípios que têm riscos devido à passagem de um ciclone extratropical que vem desde o sul do país.
O alerta de "grande perigo", o mais alto numa escala de três níveis, está ativo para cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.
No Paraná, um tornado deixou ao menos seis mortos, 600 feridos e 90% de uma cidade destruída. O caso aconteceu em Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul paranaense.
No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, os alertas vão até às 21h. Em algumas cidades do Paraná e de São Paulo, até às 9h do domingo, 9.
Veja as cidades com alerta de 'grande perigo' neste sábado.
São Paulo
- Bertioga
- Biritiba Mirim
- Cananéia
- Caraguatatuba
- Cubatão
- Guarujá
- Iguape
- Ilhabela
- Ilha Comprida
- Itanhaém
- Itariri
- Mongaguá
- Natividade da Serra
- Peruíbe
- Praia Grande
- Santos
- São Sebastião
- São Vicente
- Ubatuba
Paraná
- Guaraqueçaba
- Guaratuba
- Matinhos
- Paranaguá
- Pontal do Paraná
Santa Catarina
- Antônio Carlos
- Araquari
- Araranguá
- Balneário Arroio do Silva
- Balneário Barra do Sul
- Balneário Camboriú
- Balneário Gaivota
- Balneário Piçarras
- Balneário Rincão
- Barra Velha
- Biguaçu
- Bombinhas
- Camboriú
- Canelinha
- Capivari de Baixo
- Criciúma
- Florianópolis
- Garopaba
- Garuva
- Governador Celso Ramos
- Gravatal
- Içara
- Ilhota
- Imaruí
- Imbituba
- Itajaí
- Itapema
- Itapoá
- Jaguaruna
- Joinville
- Laguna
- Maracajá
- Morro da Fumaça
- Navegantes
- Palhoça
- Passo de Torres
- Paulo Lopes
- Penha
- Pescaria Brava
- Porto Belo
- Sangão
- Santa Rosa do Sul
- Santo Amaro da Imperatriz
- São Francisco do Sul
- São João do Itaperiú
- São João do Sul
- São José
- São Pedro de Alcântara
- Sombrio
- Tijucas
- Treze de Maio
- Tubarão
Rio Grande do Sul
- Dom Pedro de Alcântara
- Mambituba
- Morrinhos do Sul
- Torres