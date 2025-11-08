Brasil

Inmet tem alerta de 'grande perigo' de ventos neste sábado; veja cidades

Alerta de "grande perigo", o mais alto numa escala de três níveis, está ativo para cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo

Tornado no Paraná: mais de 600 feridos (Defesa Civil/Divulgação)

Daniel Giussani
Repórter de Negócios

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 14h49.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de "grande perigo" para ventos costeiros em quatro estados brasileiros neste sábado, 8.

Os avisos são para municípios que têm riscos devido à passagem de um ciclone extratropical que vem desde o sul do país. 

O alerta de "grande perigo", o mais alto numa escala de três níveis, está ativo para cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

No Paraná, um tornado deixou ao menos seis mortos, 600 feridos e 90% de uma cidade destruída. O caso aconteceu em Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul paranaense.

No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, os alertas vão até às 21h. Em algumas cidades do Paraná e de São Paulo, até às 9h do domingo, 9.

Veja as cidades com alerta de 'grande perigo' neste sábado.

São Paulo

  • Bertioga
  • Biritiba Mirim
  • Cananéia
  • Caraguatatuba
  • Cubatão
  • Guarujá
  • Iguape
  • Ilhabela
  • Ilha Comprida
  • Itanhaém
  • Itariri
  • Mongaguá
  • Natividade da Serra
  • Peruíbe
  • Praia Grande
  • Santos
  • São Sebastião
  • São Vicente
  • Ubatuba

Paraná

  • Guaraqueçaba
  • Guaratuba
  • Matinhos
  • Paranaguá
  • Pontal do Paraná

Santa Catarina

  • Antônio Carlos
  • Araquari
  • Araranguá
  • Balneário Arroio do Silva
  • Balneário Barra do Sul
  • Balneário Camboriú
  • Balneário Gaivota
  • Balneário Piçarras
  • Balneário Rincão
  • Barra Velha
  • Biguaçu
  • Bombinhas
  • Camboriú
  • Canelinha
  • Capivari de Baixo
  • Criciúma
  • Florianópolis
  • Garopaba
  • Garuva
  • Governador Celso Ramos
  • Gravatal
  • Içara
  • Ilhota
  • Imaruí
  • Imbituba
  • Itajaí
  • Itapema
  • Itapoá
  • Jaguaruna
  • Joinville
  • Laguna
  • Maracajá
  • Morro da Fumaça
  • Navegantes
  • Palhoça
  • Passo de Torres
  • Paulo Lopes
  • Penha
  • Pescaria Brava
  • Porto Belo
  • Sangão
  • Santa Rosa do Sul
  • Santo Amaro da Imperatriz
  • São Francisco do Sul
  • São João do Itaperiú
  • São João do Sul
  • São José
  • São Pedro de Alcântara
  • Sombrio
  • Tijucas
  • Treze de Maio
  • Tubarão

Rio Grande do Sul

  • Dom Pedro de Alcântara
  • Mambituba
  • Morrinhos do Sul
  • Torres
