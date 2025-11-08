Tornado no Paraná também causou destruição em cidades de SC e RS

Repórter de Negócios
Publicado em 8 de novembro de 2025 às 15h24.
O ciclone extratropical responsável pelo tornado que atingiu o município de Rio Bonito do Iguaçu, no interior do Paraná, na sexta-feira, 7, causando seis mortes, também impactou cidades de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
A capital gaúcha, Porto Alegre, registrou ventos acima dos 100 km/h, conforme informações do instituto de meteorologia MetSul. Outros locais, especialmente no oeste catarinense, tiveram casas destalhadas e quedas de árvores.
Na madrugada deste sábado, localidades do sul e do leste do Rio Grande do Sul também tiveram rajadas em alguns pontos acima de 100 km/h, em especial ao norte da Lagoa dos Patos.
O pico registrado foi na capital gaúcha, às margens do Guaíba, com 107 km/h.
Outras cidades do estado também foram afetadas, e pelo menos 14 registraram algum tipo de dano, conforme a Defesa Civil.
Em Passo Fundo, no norte do Estado, moradores registraram imagens de tempestades acompanhadas por fortes ventos.
Uma ponte que liga as cidades de Bento Gonçalves e Cotiporã, na serra gaúcha, está interditada devido às chuvas, já que a elevação do nível do rio "tornou a travessia insegura e impraticável para todos os tipos de veículos".
Em Santa Catarina, as cidades de Dionísio Cerqueira e São José do Cedro, no oeste do estado, também foram afetadas.
Em Dionísio Cerqueira, o vento severo derrubou árvores e destalhou residências, chegando a comprometer estruturas de 30 imóveis e "arrancar" uma casa por inteiro.
Conforme o MetSul, a escassez de dados no local impossibilita a determinação específica do fenômeno que atingiu a cidade, mas as principais hipóteses são "uma microexplosão ou um tornado". Já em São José do Cedro, moradores registraram imagens de tempestades acompanhadas por vendaval e granizo.
Com cerca de 14.000 habitantes e localizada a 400 quilômetros de Curitiba, a cidade teve aproximadamente 90% de sua área urbana danificada, segundo a Defesa Civil.
Entre os 432 atendimentos realizados, nove pessoas ficaram gravemente feridas — algumas precisaram passar por cirurgia. As autoridades não descartam a possibilidade de que ainda haja vítimas sob os escombros.
Até a noite de sexta-feira, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) classificava o tornado como F2, quando os ventos ficam entre 180km/h e 250km/h.
O órgão, no entanto, já afirmava existirem indícios de que a velocidade teria ultrapassado essa velocidade em algumas localidades. Quando os ventos passam de 253km/h, eleva-se a categoria do tornado para F3, de risco "severo".
As rajadas de vento causaram quedas de árvores inteiras e de casas de alvenaria. O último boletim divulgado pelo governo do Paraná indica que seis pessoas morreram por conta do fenômeno, sendo que um dos óbitos aconteceu em Guarapuava. Duas pessoas estão desparecidas.
Hospitais da região de Laranjeiras do Sul, Guarapuava e Cascavel estão mobilizados para o atendimento às vítimas das fortes chuvas.
Até o momento, 437 pessoas foram atendidas pelos serviços de saúde mobilizados na região. A Defesa Civil enviou para a cidade 2600 telhas, 1200 cestas básicas, 565 colchões, 270 kit higiene, 204 kit limpeza, 150 kit dormitório e 54 bobinas de lona.
O governo federal anunciou, na madrugada deste sábado, o envio de equipes para Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, devastada por um tornado que deixou pelo menos cinco mortos na última sexta-feira, 7.
Em postagem no X, o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, prestou solidariedade às vítimas e disse que o governo oferecerá "ajuda humanitária" e "apoio às ações de reconstrução".
"Já estou em contato com os prefeitos Sezar Bovino e Jaison (Laranjeiras do Sul), orientando sobre os procedimentos para o decreto de situação de emergência", escreveu o ministro.