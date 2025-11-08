Brasil

Com alerta de temporais, governo de SP mobiliza gabinete de crise

Tarcísio de Freitas acompanha operação da Defesa Civil diante de ventos que já chegaram a 109 km/h no estado

(Governo de São Paulo/Divulgação)

Daniel Giussani

Repórter de Negócios

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 15h45.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visitou neste sábado, 8, o gabinete de crise montado no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil do estado.

A mobilização ocorre após previsões meteorológicas indicarem tempestades e ventos fortes em diferentes regiões paulistas.

A Defesa Civil emitiu alertas à população por meio do sistema Cell Broadcast, com risco de rajadas superiores a 100 km/h na Grande São Paulo e no litoral.

Segundo o órgão, os ventos chegaram a 109 km/h em São José dos Campos, 93 km/h em Ourinhos e 80 km/h na Região Metropolitana.

As chuvas mais intensas ocorrem atualmente em Ribeirão Preto, Franca, Campinas, São José dos Campos, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.

Para as próximas horas, são esperadas pancadas moderadas e rajadas de vento que podem ultrapassar os 70 km/h, principalmente no leste paulista.

“Nosso foco é dar suporte à população e nos antecipar a qualquer situação de risco”, disse o governador, que também expressou solidariedade ao estado do Paraná, atingido por ventos de até 250 km/h. “São Paulo está à disposição para ajudar”, escreveu Tarcísio em rede social.

Previsão do tempo e medidas preventivas

Para este sábado, a previsão indica chuvas fortes com raios em quase todas as regiões do estado.

  • Vale do Ribeira e Baixada Santista: possibilidade de chuva fraca a moderada, com rajadas isoladas;
  • Litoral e Serra do Mar: ventos superiores a 100 km/h;
  • Grande São Paulo, Sorocaba, Vale do Paraíba e Campinas (sul): ventos de até 90 km/h.

À noite, o ciclone extratropical deve se afastar, com redução nos ventos e dissipação das instabilidades, segundo a Defesa Civil.

No domingo, 9, o tempo segue encoberto no interior durante a manhã, com aberturas à tarde. A faixa leste, incluindo a capital, deve registrar garoas e céu nublado. As rajadas diminuem para cerca de 40 km/h.

As temperaturas ficam amenas: em São Paulo, entre 15°C e 21°C; em Bauru, entre 17°C e 26°C.

Recomendações em caso de temporais

  • Evite áreas arborizadas e não estacione sob árvores;
  • Recolha objetos soltos em áreas externas;
  • Durante raios, evite locais abertos e contato com água;
  • Não atravesse alagamentos;
  • Em caso de fio energizado sobre veículos, permaneça dentro e acione o 193;
  • Envie seu CEP para 40199 e receba alertas por SMS;
  • Contate a Defesa Civil (199) em situações de risco.
