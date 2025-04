Dia do Trabalho: veja o que abre e o que fecha no feriado prolongado em São Paulo

O feriado nacional de 1º de Maio, Dia do Trabalho, provocará mudanças no funcionamento de diversos serviços públicos e privados em todo o país nesta quinta-feira. A data, celebrada mundialmente, é um marco das lutas históricas da classe trabalhadora por direitos.

No Brasil, o Dia do Trabalho é um feriado nacional desde a lei nº 662 de 1949. Além das manifestações e atos organizados por centrais sindicais, a data também é conhecida por eventos culturais e de lazer em várias cidades.

Durante o feriado, os serviços essenciais operam em esquema de plantão, enquanto órgãos públicos, bancos, agências do INSS e Correios terão o atendimento alterado. O funcionamento de comércio e serviços de saúde pode variar conforme a cidade.

Veja o que abre e o que fecha

Saúde

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) divulgou nesta terça-feira, 29, o fluxo de funcionamento dos serviços de saúde estaduais durante o feriado do Dia do Trabalho.

Os hospitais estaduais mantêm o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Doações de sangue

Na quinta-feira, 1º de maio, os postos de doação da Pró-Sangue do Mandaqui, Dante e Barueri estarão fechados. Já os postos das Clínicas e de Osasco estarão abertos das 08h às 16h. Para mais informações, acesse: www.prosangue.sp.gov.br.

Farmácias

As unidades das Farmácias de Medicamentos Especializados (FME), Unidades Dose Certa e dos Núcleos de Apoio Farmacêutico (NAF) estarão fechadas na quinta-feira, 1º de maio.

Na sexta-feira, 2, as unidades da FME do Hospital das Clínicas Ribeirão Preto, de Campinas (Setembrino), de Geraldo Bourroul, da Vila Mariana, de Guarulhos, de Sorocaba, da Maria Zélia e de Presidente Prudente terão funcionamento normal, as demais unidades das FME e NAF estarão fechadas.

Já as Unidades Dose Certa da capital também funcionarão normalmente na sexta-feira, 2 de maio.

Unidades de saúde

Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) não funcionarão na quinta-feira, 1º de maio.

SPTrans

A SPTrans informou que, na quinta-feira, 1º de maio, a frota do sistema de transporte público municipal será composta por 6.676 veículos, equivalente a 98% da frota de um sábado. Já na sexta-feira, 2, dia de ponte, a operação contará com 11.712 veículos, o que representa 97% da frota de um dia útil.

Veja a seguir as mudanças no atendimento nos postos de venda em terminais nos dias 1° de maio e 2 de maio:

Postos de venda e atendimento dos terminais e Expresso Tiradentes: funcionamento normal, das 6h às 22h

Postos Jabaquara e Santana: fechados

Posto Central da SPTrans: fechado

Posto de Apoio à Mulher - Terminal Sacomã: fechado

Metrô e CPTM

No feriado de 1º de maio de 2025, o Metrô de São Paulo adotará um esquema especial de operação. As linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata funcionarão com programação de feriado, o que significa que a oferta de trens será semelhante à dos domingos e feriados. Os intervalos entre os trens serão maiores em comparação aos dias úteis, mas o sistema contará com monitoramento contínuo e ajustes conforme a demanda dos passageiros.

A CPTM (Linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade) funcionará com intervalos equivalentes aos de domingos e feriados durante o feriado de 1º de maio.

Na sexta-feira, 2 de maio, e no sábado, 3 de maio, a operação voltará ao padrão normal desses dias. No domingo, 4 de maio, o funcionamento retornará ao padrão de domingo.

Bancos

No dia 1º de maio, as agências bancárias estarão fechadas para atendimento presencial. Não haverá compensação bancária nesse dia, incluindo a TED. No entanto, o PIX, que funciona ininterruptamente, estará disponível para transações durante o feriado, segundo um comunicado da Febraban.

Na sexta-feira, 2 de maio, o atendimento ao público será retomado normalmente, exceto nas localidades onde houver feriado estadual ou municipal ou ponto facultativo.

Os boletos de cobrança e contas de consumo, como água, energia e telefone, com vencimento no feriado, poderão ser pagos sem acréscimo de juros até o dia 2 de maio, nas regiões onde não houver feriado. O sábado não é considerado dia útil, o que impede a compensação financeira nesse período.

Para tributos e impostos com vencimento em dias sem compensação bancária, recomenda-se antecipar o pagamento para evitar a cobrança de juros e multas.

Os clientes podem utilizar os meios eletrônicos como uma opção prática e segura, acessando os canais de autoatendimento nas agências ou os serviços digitais dos bancos, seja por meio de celulares ou computadores, para realizar transferências, pagar contas e outros serviços.