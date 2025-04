Como fica o tempo em São Paulo no feriado de 1º de maio?

O feriado do Dia do Trabalho, nesta quinta-feira, 1º de maio, será marcado por temperaturas baixas e tempo seco na cidade de São Paulo, segundo as previsões meteorológicas.

A capital paulista deve registrar uma das mínimas mais baixas do ano, com temperaturas podendo chegar a 13°C, superando o recorde anterior de 15,4°C registrado em abril. Essa queda acentuada no termômetro é resultado da entrada de uma massa de ar polar que atua sobre o Centro-Sul do Brasil, trazendo um clima típico de outono, com noites e madrugadas mais frias.

Clima durante o dia em São Paulo

Durante o dia, as temperaturas máximas devem ficar em torno dos 24°C, com predomínio de céu claro a parcialmente nublado e baixa umidade relativa do ar.

A semana será marcada por tempo seco e ausência de chuvas significativas na região metropolitana, favorecendo atividades ao ar livre, embora o frio exija roupas adequadas para o conforto, especialmente nas primeiras horas do dia.

Clima no interior de São Paulo e nas regiões serranas

No interior do estado, a tendência é semelhante, com temperaturas mínimas baixas e clima seco. Regiões serranas próximas, como Campos do Jordão, terão um frio ainda mais intenso, com mínimas entre 8°C e 10°C e máximas que não ultrapassam os 20°C.