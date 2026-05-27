Justiça decide suspender o projeto da 'Times Square' no centro de São Paulo

A Justiça de São Paulo determinou nesta quarta-feira, 27, a suspensão do projeto Boulevard São João, iniciativa apelidada de “Times Square paulistana” que previa a instalação de telões de LED no cruzamento das avenidas São João e Ipiranga, no centro da capital. A decisão é liminar e ainda cabe recurso.

A medida foi assinada pela juíza Celina Kiyomi Toyoshima, da 4ª Vara da Fazenda Pública, no âmbito de uma ação popular apresentada por Angelo Andrea Matarazzo e outros autores. A magistrada ordenou a suspensão imediata da aprovação concedida pela Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU) e proibiu o início de qualquer obra ou intervenção relacionada ao projeto.

Na decisão, a juíza citou “a magnitude do projeto, o impacto na região, bem como o potencial dano à toda população” como fundamentos para conceder a liminar.

A suspensão atinge diretamente a instalação dos painéis de LED planejados para edifícios históricos da região central de São Paulo. Entre os imóveis citados estão os edifícios Cine Paris República, Herculano de Almeida, Galeria Sampa e New York, além das projeções mapeadas previstas para o Edifício Independência II, onde funciona o Bar Brahma.

A magistrada também determinou que a Prefeitura de São Paulo e os demais envolvidos no processo entreguem documentos relacionados à proposta. Entre os materiais solicitados estão a minuta completa do termo de cooperação do projeto, a ata da reunião da CPPU que aprovou a iniciativa, pareceres técnicos da Secretaria Municipal de Urbanismo e da São Paulo Urbanismo, além de registros de consulta pública e manifestações recebidas.

Painéis de LED e eventos no Centro de São Paulo

O Boulevard São João foi anunciado pelas gestões do prefeito Ricardo Nunes e do governador Tarcísio de Freitas em parceria com a Fábrica de Bares, empresa responsável pelo Bar Brahma. A proposta previa investimento privado de R$ 42 milhões para transformar o cruzamento em um espaço de entretenimento inspirado na Times Square, em Nova York.

O projeto incluía quatro telões de LED instalados em fachadas históricas, fechamento da avenida São João para circulação de carros aos fins de semana, realização de shows, feiras gastronômicas e restauração de monumentos históricos da região.

Segundo o modelo aprovado pela prefeitura, 70% do conteúdo exibido nos telões seria destinado a programação cultural e institucional. Os outros 30% poderiam ser utilizados para publicidade institucional de marcas.

O acordo relacionado ao Boulevard São João previa duração de 36 meses e tinha como objetivo transformar a região central em um polo de entretenimento e eventos ao ar livre.