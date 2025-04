Rodízio de carros será suspenso em SP no feriado prolongado do Dia do Trabalho; veja outras mudanças

A prefeitura de São Paulo anunciou nesta terça-feira, 29, a suspensão do rodízio de veículos na cidade durante o feriado prolongado do Dia do Trabalho, na quinta-feira, 1º de maio, e na sexta-feira, 2 de maio.

De acordo com a nota divulgada, a isenção também se aplica aos caminhões nesses dois dias. Com a emenda do feriado e o final de semana, algumas medidas deixam de ser aplicadas nesses dias.

Na quinta-feira, em celebração ao Dia do Trabalho, as faixas exclusivas para ônibus serão abertas para circulação de outros veículos. A ciclofaixa de lazer, por sua vez, estará em funcionamento das 07h às 16h.

De acordo com a legislação, outras restrições, como a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF), não estarão em vigor no dia 1° de maio.

Na sexta-feira, 2 de maio, as restrições voltam a ser aplicadas. As faixas exclusivas de ônibus retornarão ao funcionamento normal e não estarão liberadas para circulação de automóveis.

Veja os próximos feriados e pontos facultativos de 2025:

Maio

1º de maio - Quinta-feira - Dia do Trabalhador (feriado nacional)

Junho

19 de junho - Quinta-feira - Corpus Christi 2025 (ponto facultativo)

Setembro

7 de setembro - Domingo - Independência do Brasil (feriado nacional)

Outubro

12 de outubro - Domingo - Nossa Sra. Aparecida (feriado nacional)

Novembro

2 de novembro - Domingo - Finados (feriado nacional)

15 de novembro - Sábado - Proclamação da República (feriado nacional)

20 de novembro - Quinta-feira - Dia de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)

Dezembro