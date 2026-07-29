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Defesa Civil emite alerta severo para fortes rajadas de vento em SP

Frente fria atinge São Paulo entre quarta (29) e quinta-feira (30), com rajadas de até 90 km/h na Grande SP e na Baixada Santista. Veja o que pode acontecer e como se preparar

Previsão indica até 100 mm de chuva por dia e ventos fortes (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Previsão indica até 100 mm de chuva por dia e ventos fortes (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 29 de julho de 2026 às 14h01.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a chegada de uma nova frente fria, que deve provocar chuva forte e rajadas de vento intensas em todo o território paulista entre esta quarta-feira (29) e quinta-feira (30).

O aviso vale para o estado inteiro, mas a intensidade varia de região para região. Isso acontece porque o impacto de uma frente fria depende de fatores locais, como a proximidade do litoral, a topografia e a formação de tempestades isoladas ao longo do deslocamento do sistema.

Na Região Metropolitana de São Paulo e na Baixada Santista, classificadas como áreas de maior atenção, as rajadas de vento podem se aproximar dos 90 km/h.

Nas demais regiões do estado, os ventos tendem a ser ligeiramente mais fracos, mas ainda assim podem superar os 70 km/h em pontos isolados, principalmente durante a passagem do sistema e onde houver formação de temporais.

Além da ventania, a frente fria deve trazer pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas de descargas elétricas. No Litoral Paulista, o cenário aumenta o risco de agitação marítima e ressaca, exigindo atenção redobrada dos moradores e trabalhadores da Baixada Santista.

Segundo a Defesa Civil, a combinação de ventos severos e chuva eleva o risco de queda de árvores, destelhamentos, danos a estruturas vulneráveis, interrupções no fornecimento de energia elétrica e transtornos no trânsito das cidades.

Na Baixada Santista, o foco de preocupação também recai sobre possíveis impactos nas operações dos portos.

Às 13h55 desta quarta, a população de São Paulo recebeu um alerta severo via SMS da Defesa Civil apontando risco de rajadas de vento na Capital e Grande São Paulo. 

Estrutura de emergência acionada no estado

Diante da gravidade do cenário, o governo estadual decidiu ativar o Gabinete de Crise em formato presencial durante os dois dias de alerta.

A estrutura de emergência reúne o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, concessionárias de energia elétrica e companhias de abastecimento de água para acompanhar em tempo real a evolução do tempo e a prestação dos serviços essenciais.

Antecipando as ações preventivas, a Defesa Civil estadual reuniu-se com as equipes regionais e municipais na tarde de terça-feira (28) para alinhar os protocolos de resposta e garantir mobilização imediata caso as condições meteorológicas se agravem.

Como os moradores devem se preparar para a chuva em São Paulo?

Com previsão de ventos que podem alcançar 90 km/h, a Defesa Civil orienta a população a adotar medidas preventivas de segurança:

  • Atenção nas ruas: evitar transitar ou estacionar veículos embaixo de árvores durante as rajadas de vento;

  • Distância de estruturas frágeis: manter afastamento de coberturas leves, estruturas metálicas, placas de sinalização e outdoors;

  • Proteção residencial: recolher ou fixar objetos soltos em quintais, varandas e áreas externas, como móveis leves e vasos;

  • Cuidados com raios: durante as tempestades elétricas, busque abrigo em edificações cobertas e evite locais abertos, como campos, praças e estacionamentos descobertos.

  • Atenção nas estradas: motoristas que forem trafegar nas rodovias devem redobrar o cuidado com a pista escorregadia, o risco de queda de objetos e árvores, e a redução brusca da visibilidade.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil seguirá monitorando a evolução do sistema e poderá emitir novos alertas em caso de agravamento do tempo. Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193

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