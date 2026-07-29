O que deepfakes de Obama e Taylor Swift têm a ver com vídeo de IA de Bolsonaro exibido por Flávio

Na decisão em que dá 48 horas para que os advogados de Jair Bolsonaro digam se o ex-presidente deu consentimento ou não para a criação e exibição de um vídeo com sua imagem gerado por inteligência artificial em apoio a Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), citou como precedente um caso envolvendo o uso de outros vídeos do tipo na eleição municipal de Fortaleza em 2024.

Nessas peças, o então candidato a prefeito Evandro Leitão (PT) exibiu em suas redes sociais vídeos gerados por IA em que o ex-presidente americano Barack Obama, a cantora Taylor Swift, o ator Tom Cruise e o jogador de futebol Cristiano Ronaldo apareciam endossando sua candidatura. Leitão foi eleito, mas o caso dos deep fakes foi parar na Justiça Eleitoral.

Campanha de Flávio sob pressão

O caso foi citado pelo ministro Alexandre de Moraes na decisão proferida na noite desta terça-feira, 28. O despacho coloca pressão sobre a campanha de Flávio Bolsonaro porque Moraes diz nele que, se Bolsonaro não deu aval à peça, exibida na convenção do PL que oficializou a candidatura de Flávio à Presidência, estaria configurada uma nova violação das medidas cautelares impostas ao ex-presidente. Com isso, a consequência poderia ser a revogação da prisão domiciliar humanitária de Bolsonaro e seu retorno ao Complexo Penitenciário da Papuda.

Caso não tenha havido o aval de Bolsonaro, como têm afirmado reservadamente integrantes da campanha de Flávio, o caso seria uma infração eleitoral passível de punição pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), diz Moraes em sua decisão.

No texto, o ministro cita a decisão do TSE sobre o caso dos deep fakes de Obama, Taylor, Cruise e Cristiano Ronaldo. O Tribunal julgou um recurso da campanha de Leitão, que recorria de uma multa de R$ 15 mil aplicada pela Justiça Eleitoral.

O caso 'Taylor'

Em maio deste ano, o acórdão (decisão em instância superior) do Tribunal restabeleceu a multa aplicada à campanha de Leitão por "prática de propaganda eleitoral irregular mediante divulgação, em seu perfil na rede social TikTok, de vídeo manipulado por inteligência artificial, com alteração de imagens e vozes de personalidades públicas internacionais, criando a falsa impressão de que manifestavam apoio à sua candidatura".

A decisão ressalta que, no vídeo da campanha de Leitão, as personalidades internacionais aparecem com falas "artificialmente manipuladas mediante uso de inteligência artificial, de modo a simular apoio à sua candidatura, com pronúncia da expressão 'Closed with Leitão'" (fechados com Leitão, em tradução livre).

Por quê é infração?

O TSE entendeu que a peça foi irregular, mesmo tendo adotado tom jocoso e sem ter necessariamente induzido o eleitor ao erro. O relator do caso foi o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

"A adulteração de conteúdo digital com finalidade eleitoral é suficiente para caracterizar a irregularidade da manifestação, independentemente da comprovação de potencialidade para induzir o eleitor em erro", diz a decisão do TSE.

Esse julgamento é citado na decisão de Moraes: "Caso se constate que a imagem de Jair Messias Bolsonaro foi utilizada sem sua anuência, para transmitir ao eleitorado a impressão de que pode participar da campanha eleitoral, apesar de estar com os direitos políticos suspensos, a conduta tipificará patente hipótese de desinformação eleitoral mediante conteúdo sintético manipulado, passível de sanções, conforme decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral, em recente julgado".