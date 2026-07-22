Chuvas em São Paulo: capital terá pancadas e queda de temperatura nesta quinta, 23

São Paulo (SP), 16/01/2025 - Forte chuva no centro de São Paulo no final da tarde. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil (Paulo Pinto/Agência Brasil)
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Publicado em 22 de julho de 2026 às 14h57.
Depois de dias de calor e ar seco, o tempo muda em São Paulo a partir desta quinta-feira, 23 de julho. Uma frente fria avança pelo estado e deve provocar pancadas de chuva isoladas na capital paulista, além de uma queda expressiva na temperatura.
A informação é do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, órgão responsável por monitorar as condições climáticas na cidade. Segundo o CGE, a chuva deve se concentrar entre a tarde e a noite de quinta-feira, acompanhada de aumento da nebulosidade.
Até esta quarta-feira, 22, o cenário ainda é de calor e umidade baixa na capital. A máxima chega aos 28°C à tarde, com índices de umidade em torno de 30%. É só no fim do dia que as nuvens começam a aumentar, sinal da aproximação do sistema frontal.
A mudança no tempo é provocada pelo avanço de uma frente fria vinda do Sul do país. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), órgão federal vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, esse sistema atravessa o Sul, o Centro-Oeste e parte do Sudeste nesta semana, deslocando as áreas de instabilidade que antes se concentravam no Rio Grande do Sul.
De acordo com o boletim do Inmet, já nesta quarta-feira a frente fria passa a influenciar o estado de São Paulo, com chuva e trovoadas isoladas principalmente nas áreas próximas à divisa com o Paraná.
O instituto também emitiu aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar durante a tarde de quarta no centro-norte paulista.
Na quinta-feira, o sistema avança pelo Sudeste e passa a favorecer chuva e trovoadas isoladas em grande parte do território de São Paulo, incluindo a capital.
É esse avanço que traz também o ar mais frio responsável pela queda nas temperaturas.
É esperado que a frente fria se intensifique no final de semana (sábado e domingo), até lá o clima deve permanecer assim:
Vale lembrar que julho é, historicamente, um dos meses mais secos do ano na capital paulista. Segundo o próprio banco de dados do CGE, a cidade acumulou até o momento 6,6 milímetros de chuva em julho, o equivalente a cerca de 16% dos 40,7 milímetros esperados para o mês inteiro. Mesmo com as pancadas previstas para quinta e sexta, o mês deve seguir abaixo da média histórica.