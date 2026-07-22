Chuvas em São Paulo: capital terá pancadas e queda de temperatura nesta quinta, 23

Depois de dias de calor e ar seco, o tempo muda em São Paulo a partir desta quinta-feira, 23 de julho. Uma frente fria avança pelo estado e deve provocar pancadas de chuva isoladas na capital paulista, além de uma queda expressiva na temperatura.

A informação é do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, órgão responsável por monitorar as condições climáticas na cidade. Segundo o CGE, a chuva deve se concentrar entre a tarde e a noite de quinta-feira, acompanhada de aumento da nebulosidade.

Até esta quarta-feira, 22, o cenário ainda é de calor e umidade baixa na capital. A máxima chega aos 28°C à tarde, com índices de umidade em torno de 30%. É só no fim do dia que as nuvens começam a aumentar, sinal da aproximação do sistema frontal.

O que está causando a chuva?

A mudança no tempo é provocada pelo avanço de uma frente fria vinda do Sul do país. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), órgão federal vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, esse sistema atravessa o Sul, o Centro-Oeste e parte do Sudeste nesta semana, deslocando as áreas de instabilidade que antes se concentravam no Rio Grande do Sul.

De acordo com o boletim do Inmet, já nesta quarta-feira a frente fria passa a influenciar o estado de São Paulo, com chuva e trovoadas isoladas principalmente nas áreas próximas à divisa com o Paraná.

O instituto também emitiu aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar durante a tarde de quarta no centro-norte paulista.

Na quinta-feira, o sistema avança pelo Sudeste e passa a favorecer chuva e trovoadas isoladas em grande parte do território de São Paulo, incluindo a capital.

É esse avanço que traz também o ar mais frio responsável pela queda nas temperaturas.

Como fica o tempo em SP no resto da semana?

É esperado que a frente fria se intensifique no final de semana (sábado e domingo), até lá o clima deve permanecer assim:

Quarta-feira (22): ainda é dia de calor na capital, com máxima de 28°C e umidade mínima próxima dos 30%. À noite, a nebulosidade aumenta, mas sem previsão de chuva.

ainda é dia de calor na capital, com máxima de 28°C e umidade mínima próxima dos 30%. À noite, a nebulosidade aumenta, mas sem previsão de chuva. Quinta-feira (23): chegada da frente fria. O CGE prevê pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite, com aumento da nebulosidade ao longo do dia. A temperatura máxima cai bastante e não deve passar dos 20°C . A umidade também sobe, com mínimas acima de 65%.

chegada da frente fria. O CGE prevê pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite, com aumento da nebulosidade ao longo do dia. A . A umidade também sobe, com mínimas acima de 65%. Sexta-feira (24): é quando são esperados os maiores volumes de chuva na capital, com possibilidade de precipitação moderada a forte. A temperatura continua em queda, seguindo o padrão observado no restante do estado, que deve ter passagem mais intensa da frente fria nesse dia.

Vale lembrar que julho é, historicamente, um dos meses mais secos do ano na capital paulista. Segundo o próprio banco de dados do CGE, a cidade acumulou até o momento 6,6 milímetros de chuva em julho, o equivalente a cerca de 16% dos 40,7 milímetros esperados para o mês inteiro. Mesmo com as pancadas previstas para quinta e sexta, o mês deve seguir abaixo da média histórica.