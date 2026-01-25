Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Número de raios em São Paulo cresce 250% em janeiro; entenda por que

Calor e umidade favorecem descargas elétricas; bombeiros reforçam orientações de segurança à população.

Bombeiros alertam para perigos em áreas abertas; registros indicam aumento também em cidades como Curitiba. (Getty Images)

Bombeiros alertam para perigos em áreas abertas; registros indicam aumento também em cidades como Curitiba. (Getty Images)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 19h25.

A cidade de São Paulo registrou um aumento expressivo na incidência de raios nas duas primeiras de janeiro de 2026.

Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) indicam que o número de descargas elétricas que atingiram o solo na capital paulista cresceu 250% em relação ao mesmo período do ano anterior, elevando o nível de alerta para a população.

O avanço do fenômeno está associado à combinação de calor intenso, elevada umidade e mudanças rápidas nas condições do tempo, cenário típico do verão e favorável à formação de tempestades elétricas.

Brasil: o país dos raios

O fenômeno não se restringe a São Paulo. Registros recentes de raios em outras capitais, como Curitiba, também mostram elevada atividade elétrica na atmosfera, indicando um padrão meteorológico mais amplo em diferentes regiões do país.

Estatisticamente, a chance de uma pessoa ser atingida por um raio em condições normais é de cerca de uma em um milhão. No entanto, esse risco aumenta significativamente em áreas abertas, como praias, campos e terrenos descampados, podendo chegar a uma em mil ou até uma em cem, dependendo das circunstâncias.

Diante do aumento das descargas elétricas, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros alertam para cuidados durante tempestades. A orientação é evitar circulação em áreas abertas e aguardar a melhora das condições climáticas antes de se deslocar.

A corporação também reforça que árvores isoladas, barracas, tendas e guarda-sóis não oferecem proteção e podem aumentar o risco de acidentes. Dentro de casa, a recomendação é evitar o uso de aparelhos ligados à rede elétrica durante tempestades.

Acompanhe tudo sobre:RaiosChuvas

Mais de Brasil

Brasil é o 'campeão mundial' de raios com 8 mil descargas por minuto

Quais são os estados com maior ocorrência de raios no Brasil?

PM apreende mais de 80 objetos cortantes em blocos de pré-Carnaval no Rio

Raio atinge ato político de Nikolas Ferreira e deixa dezenas de feridos

Mais na Exame

Mundo

Tempestade de inverno mata dois e deixa 1 milhão sem luz nos EUA

Ciência

Seis hábitos de Harvard para retardar o envelhecimento do cérebro

Esporte

Copa Feminina no Brasil é 'prêmio contra anos de discriminação', diz Arthur Elias

Brasil

Brasil é o 'campeão mundial' de raios com 8 mil descargas por minuto