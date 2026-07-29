Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Dino dá prazo de 10 dias para rastrear autores de emendas parlamentares

Ministro determinou que Executivo e Congresso apresentem mecanismo para identificar autores, pagamentos e responsáveis pelas indicações de recursos

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 29 de julho de 2026 às 10h38.

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu um prazo de dez dias para que o Executivo e o Congresso Nacional apresentem uma solução que permita identificar, de forma individualizada, os autores das emendas parlamentares, os pagamentos realizados e os responsáveis pelas indicações dos recursos.

A determinação busca reforçar a rastreabilidade das emendas e ocorre em meio às investigações sobre a participação de dirigentes partidários e ex-parlamentares na destinação de verbas do Orçamento, prática que, segundo decisões anteriores do ministro, não encontra respaldo na legislação.

A decisão foi tomada após a Câmara dos Deputados apresentar ao STF uma manifestação contestando as conclusões da Polícia Federal sobre a execução das emendas parlamentares.

Segundo a Casa, todas as indicações seguiram os procedimentos previstos e foram aprovadas por bancadas e comissões. A Câmara afirma ter enviado atas das reuniões e registros do Sistema de Indicação de Emendas (SINEC) para comprovar que cada destinação teve deliberação formal, data definida e identificação dos parlamentares responsáveis.

A manifestação também sustenta que os parlamentares registrados como autores das indicações são os mesmos que receberam os recursos, argumento usado para afastar a hipótese de desvio de finalidade apontada pela investigação.

Dino amplia apuração sobre dirigentes partidários

Na mesma decisão, o ministro determinou que as manifestações apresentadas pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab, sejam encaminhadas à Polícia Federal para integrar as investigações.

Valdemar afirmou ao STF que não faz indicações de emendas, não possui cotas de recursos e apenas apresenta sugestões aos parlamentares. Kassab declarou que jamais participou da definição ou operacionalização das emendas e negou interferência da direção nacional do partido nesse processo.

Após analisar as manifestações, Dino decidirá quais serão os próximos passos da investigação.

Acompanhe tudo sobre:Flávio DinoCâmara dos DeputadosSenado

Mais de Brasil

Genial/Quaest: Lula abre 34 pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro na Bahia

Genial/Quaest: ACM Neto tem 39% e Jerônimo, 38%, no 1º turno na Bahia

Após tornado no RS, Defesa Civil reforça alertas para temporais, cheias e deslizamentos

A aprovação do governo Lula a menos de três meses do 1º turno, segundo AtlasIntel

Mais na Exame

Future of Money

Bitcoin sobe e recupera os US$ 64 mil antes de decisão do Fomc

Casual

Rembrandt ganha mostra gratuita em São Paulo, com 69 gravuras originais

Um conteúdo Bússola

Gestão Sustentável: o segredo para eficiência e resiliência

Inteligência Artificial

Google DeepMind desfaz equipe premiada com Nobel para reforçar aposta em IA