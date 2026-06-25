Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Chuva em São Paulo: até quando vai o frio na capital paulista?

O início do inverno em São Paulo começou com chuva atípica e temperaturas baixas, com média de 14°C.

Frente fria provoca chuva em São Paulo no início do inverno (Getty Images)

Frente fria provoca chuva em São Paulo no início do inverno (Getty Images)

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 25 de junho de 2026 às 12h20.

A primeira semana do inverno em São Paulo surpreendeu os moradores. Desde segunda-feira, 22, uma frente fria mantém o tempo fechado e provoca chuvas persistentes na capital paulista, com temperaturas baixas e sensação de frio ao longo de todo o dia.

Nesta quarta-feira, 24, a cidade registra mínima de 12°C e máxima que não deve ultrapassar os 14°C.

A combinação entre a atuação de uma massa de ar polar e a elevada umidade do ar, acima dos 80%, reduz a amplitude térmica e intensifica a sensação de frio, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Historicamente, o inverno é a estação mais seca no Sudeste, marcada por dias ensolarados, baixa umidade e temperaturas amenas durante as tardes. Esse cenário, no entanto, é bem diferente do observado neste início da nova estação, iniciada oficialmente em 21 de junho.

Por que ainda está chovendo em SP?

A responsável direta pelo tempo instável desta semana é a primeira frente fria do inverno de 2026, um sistema meteorológico de grande extensão e força que avançou pelo sul do Brasil a partir de segunda-feira, 22.

De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a aproximação do sistema já favoreceu chuvas isoladas desde o início da semana, com possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento entre 50 km/h e 60 km/h.

Os maiores acumulados ocorreram nas regiões leste e sudeste, onde a chuva se manteve de forma persistente em determinados períodos.

O que surpreende é que essa chuva acontece exatamente na época em que o inverno deveria ser mais seco. Uma parte importante dessa explicação passa pelo El Niño.

O fenômeno, caracterizado pelo aquecimento anômalo das águas superficiais do Oceano Pacífico equatorial, está sendo monitorado de perto pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o órgão, o El Niño provoca efeitos opostos entre o norte e o sul do Brasil: enquanto aumenta o risco de seca no norte, favorece grandes volumes de chuva na Região Sul e, com a intensificação do fenômeno, também afeta o Sudeste.

As previsões mais recentes do Centro de Previsão Climática (CPC) da NOAA, atualizadas pelo Inmet, indicam 79% de probabilidade de estabelecimento do El Niño já no trimestre junho-julho-agosto.

A partir do trimestre agosto-setembro-outubro, essa chance é igual ou maior que 90%.

Na prática, isso significa que o Sudeste pode enfrentar episódios de chuva fora do padrão ao longo do inverno, algo incomum para a estação.

Os dados do CGE da Prefeitura de São Paulo reforçam como o mês de junho já foi atípico em termos de precipitação. Até a terça-feira (23), junho acumulou 47,5 mm de chuva na capital, o que corresponde a aproximadamente 99% dos 48 mm esperados para o mês inteiro.

Inverno em SP: o que esperar?

A boa notícia é que o alívio está próximo. O tempo instável e chuvoso continua durante a quinta-feira, 25, porém com menor volume de precipitação, com temperatura máxima prevista de apenas 15°C.

A melhora começa no decorrer da sexta-feira, 26, ainda com muitas nuvens, mas com períodos de sol. Assim, as simulações atmosféricas mais recentes indicam um fim de semana com tempo firme, sem previsão de chuva e com elevação gradual das temperaturas.

Nesta semana, o frio persiste em todo o estado. Em Sorocaba, os termômetros variam entre 12°C e 19°C.

Em Ribeirão Preto, região tradicionalmente mais quente, as mínimas são de 14°C e as máximas chegam a 19°C. No extremo oeste paulista, em Presidente Prudente, as mínimas podem atingir 9°C.

Para o restante da estação, a Defesa Civil do Estado de São Paulo traça um cenário com características particulares.

A influência do El Niño deve favorecer o aumento da umidade e da frequência de chuvas na Grande São Paulo, com os efeitos se intensificando especialmente entre agosto e setembro.

As temperaturas devem permanecer próximas da média na maior parte do estado, embora os dias mais quentes para a época do ano tendam a ser mais frequentes no interior paulista.

O Inmet prevê que o volume de chuvas fique acima da média histórica no centro-sul de São Paulo durante o trimestre de inverno. As temperaturas, por sua vez, devem ficar acima do normal em toda a região Sudeste.

Isso significa um inverno menos rigoroso em comparação com anos de La Niña, mas com maior instabilidade e mais dias de chuva do que o normal para a estação.

Entre julho e agosto, massas de ar frio mais intensas podem provocar novas quedas de temperatura, com possibilidade de geada em áreas do sul e leste do estado e no interior paulista.

A Defesa Civil recomenda acompanhar os alertas pelos canais oficiais. Em situações de emergência, o acionamento pode ser feito pelo telefone 199.

Acompanhe tudo sobre:Previsão do tempoChuvas

Mais de Brasil

Lula nomeia Teresa Leitão no lugar de Jaques como líder do governo no Senado

Crise entre Michelle e Flávio preocupa por voto feminino e aliados pregam união

Lula oferece ajuda do Brasil à Venezuela após terremotos

Ministério investiga propagandas de bets na CazéTV durante a Copa do Mundo

Mais na Exame

Mundo

Calor extremo na Europa: Espanha tem 212 mortes em 4 dias e países cortam energia e aulas

Inteligência Artificial

'O apocalipse da IA': como a internet pode entrar em um ciclo de autossabotagem informacional

EXAME Agro

Alta da soja reforça atenção do agronegócio a exportações, demanda e clima global

Esporte

Do estádio às ruas: a experiência da EXAME vendo o Brasil na Copa do Mundo em Miami