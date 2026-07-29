Republicanos rebate Cleitinho e diz que senador nunca assumiu candidatura ao governo de MG

O Republicanos, partido do senador Cleitinho (MG) divulgou nesta quarta-feira, 29, uma nota conjunta das executivas estadual e nacional rebatendo sinalizações do senador Cleitinho sobre a disputa pelo governo de Minas Gerais. O texto afirma que a sogla sempre esteve disposto a lançá-lo como candidato ao governo de Minas Gerais, mas sustentou que o parlamentar "nunca formalmente assumiu" a candidatura até a convenção estadual realizada no último sábado, 25.

A manifestação ocorre um dia após Cleitinho comunicar ao PL, partido da família Bolsonaro, que pretende disputar o governo mineiro e intensificar as articulações com a legenda.

Na nota, assinada pela Executiva estadual e pela direção nacional do Republicanos, o partido afirma que manteve "durante meses" diálogo com o senador, ofereceu as condições políticas necessárias e adiou decisões estratégicas para preservar a viabilidade de sua eventual candidatura.

Segundo o texto, porém, "uma candidatura exige, antes de tudo, a decisão firme de quem pretende disputá-la" e esse compromisso "nunca aconteceu" por parte de Cleitinho. O texto cita "sinais contraditórios, sucessivos recuos ou indefinições" do senador.

O Republicanos também atribuiu peso político à ausência de Cleitinho na convenção estadual, apesar de reconhecer que o senador apresentou justificativas pessoais - no caso, luto devido à morte de seu irmão Matheus Augusto Azevedo, em decorrência de leucemia, em 18 de julho.

Segundo a legenda, a falta de uma confirmação formal obrigou partidos aliados a reorganizarem suas estratégias eleitorais. "O partido esteve pronto. A candidatura, porém, nunca foi formalmente assumida por quem deveria liderá-la", conclui a nota, acrescentando que a legenda precisa conduzir seu projeto político com "responsabilidade, previsibilidade e respeito" aos filiados e aliados.

A nota amplia a tensão em torno da candidatura de Cleitinho, que lidera as pesquisas de intenção de voto para o governo de Minas Gerais. Na segunda-feira, o senador informou a dirigentes do PL que pretende disputar o Palácio Tiradentes, movimento que levou a legenda de Jair Bolsonaro a manter em aberto sua própria candidatura ao governo estadual enquanto aguarda uma definição do parlamentar. A convenção do Republicanos, entretanto, terminou sem homologar o nome de Cleitinho, justamente pela ausência de uma manifestação formal do senador sobre a disputa.