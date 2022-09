Debate para presidente na Globo: a busca dos candidatos pelos indecisos

Nesta quinta-feira, 29, logo depois da novela Pantanal, é realizado o debate com candidatos à Presidência da República na TV Globo. Participam os sete principais postulantes ao cargo de chefe do Executivo: Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Luiz Felipe D’Ávila (Novo), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil) e Padre Kelmon (PTB).

Último encontro entre os candidatos antes do primeiro turno (no dia 2 de outubro), é esperado que todos os participantes aproveitem para falar, sobretudo, com os indecisos. De acordo com a última pesquisa eleitoral EXAME/IDEIA, 15% dos eleitores ainda estão em dúvida sobre qual número apertar para o cargo de presidente na urna eletrônica.

Maurício Moura, fundador do IDEIA, avalia que o ex-presidente Lula é o que tem conseguido alcançar mais votos dessa parcela da população. “O aumento das intenções de voto do petista no Sudeste se deve, sobretudo, ao crescimento das intenções de voto dele em São Paulo e em Minas Gerais, os maiores colégios eleitorais do país. É no Sudeste onde está, proporcionalmente, a maior parte dos indecisos, de mulheres e da classe C”, diz.

Moura ainda pontua que desde o começo da campanha eleitoral, a eleição para presidente já estava muito definida, de forma antecipada, algo que historicamente nunca aconteceu desde a redemocratização do Brasil. Isso fez com que os candidatos tivesse pouca margem para crescimento.

Se a eleição fosse hoje, o ex-presidente Lula teria 49% dos votos válidos, e o presidente Bolsonaro, 38%, segundo a pesquisa EXAME/IDEIA. A projeção de voto válido não leva em conta brancos e nulos. Se um candidato atinge a marca de 50% mais um dos votos válidos, sai vitorioso em primeiro turno.

Com a margem de erro da pesquisa, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, Lula tem entre 46% e 52%. Já Bolsonaro oscila entre 35% e 41%. Atrás dos dois aparece Ciro Gomes (PDT), com 7% - tem entre 4% e 10% -, e Simone Tebet (MDB), com 5% - oscila entre 2% e 8%. Os outros candidatos juntos somam 1%.

Para a pesquisa, foram ouvidas 1.500 pessoas entre os dias 23 e 28 de setembro. As entrevistas foram feitas por telefone, com ligações tanto para fixos residenciais quanto para celulares. O nível de confiança de 95%. A sondagem foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-09782/2022. A EXAME/IDEIA é um projeto que une EXAME e o IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública. Veja o relatório completo.

Como assistir debate da Globo ao vivo

O sinal de toda a programação da TV Globo fica disponível online e gratuitamente nas plataformas da emissora. A transmissão é feita pelo Globoplay, plataforma de conteúdo audiovisual do Grupo Globo.

O sinal gratuito vale somente para a programação da TV aberta, como é o caso do Jornal Nacional e das entrevistas dos presidenciáveis. O Globoplay possui também conteúdos do grupo Globo da TV paga e streaming, mas essa frente fica disponível somente para assinantes.

Vale ressaltar ainda que os conteúdos da TV Globo não ficam disponíveis oficialmente no YouTube, de modo que não é possível assistir à programação por esta plataforma ao vivo de forma oficial.

Como assistir ao debate da Globo pelo computador

No computador, a forma mais fácil de assistir ao Jornal Nacional e à entrevista dos presidenciáveis é pelo site do Globoplay. Siga o passo a passo para acessar:

Passo 1 - Acessar o Globoplay: Acesse o site globoplay.globo.com e clique em "AGORA NA TV";

- Acessar o Globoplay: Acesse o site globoplay.globo.com e clique em "AGORA NA TV"; Clique em "ASSISTA AGORA"

Passo 2 - Cadastro ou login: Caso você ainda não esteja logado em sua conta, uma janela de login aparecerá;

- Cadastro ou login: Caso você ainda não esteja logado em sua conta, uma janela de login aparecerá; Se ainda não for cadastrado no site da Globo, clique em "CADASTRE-SE";

Passo 3 - Assista: Volte à tela inicial e pronto, uma vez logado, você será capaz de assistir às entrevistas do Jornal Nacional ao vivo às 20h30 (horário de Brasília).

O acesso, no entanto, não está disponível para computadores e celulares localizados fora do Brasil. Nesse caso, só é possível assistir ao Jornal Nacional com uma assinatura paga do Globoplay.

Como assistir debate da Globo pelo celular

Pelo celular, para assistir ao Jornal Nacional e programação da TV Globo, é preciso baixar o aplicativo do Globoplay. Veja o passo a passo:

Passo 1 - Baixar o Globoplay: é preciso baixar o aplicativo do Globoplay, disponível na PlayStore no Android (aqui) ou na Apple Store para iOS (aqui).

- Baixar o Globoplay: é preciso baixar o aplicativo do Globoplay, disponível na PlayStore no Android (aqui) ou na Apple Store para iOS (aqui). Passo 2 - Acessar a programação ao vivo: clique na aba "AGORA" (parte inferior da tela) e depois novamente em "ASSISTA AGORA", para acessar a programação ao vivo;

- Acessar a programação ao vivo: clique na aba "AGORA" (parte inferior da tela) e depois novamente em "ASSISTA AGORA", para acessar a programação ao vivo; Passo 3 - Cadastro ou login: Caso você ainda não esteja logado em sua conta, uma janela de login aparecerá;

- Cadastro ou login: Caso você ainda não esteja logado em sua conta, uma janela de login aparecerá; Se ainda não for cadastrado no site da Globo, clique em "CADASTRE-SE";

Passo 4 - Assista: Volte à tela inicial e pronto, uma vez logado, você será capaz de assistir às entrevistas do Jornal Nacional ao vivo às 20h30 (horário de Brasília).

