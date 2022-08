Tudo sobre Eleições 2022: Confira a documentação necessária para votar

O primeiro turno das eleições de 2022 está marcado para o dia 2 de outubro de 2022, onde os eleitores brasileiros irão poder exercer o seu direito de voto, para decidir de forma democrática os próximos presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais ou distritais.

Porém, para que o cidadão esteja apto a votar, existem alguns requisitos que devem ser cumpridos, e é completamente comum que isso cause dúvidas entre as pessoas, como quais documentos devem ser apresentados no dia.

Foi pensando em sanar essas dúvidas que a EXAME preparou um guia rápido falando sobre o que é necessário para que toda pessoa possa exercer o seu direito de voto no dia 2 de outubro.

O que é necessário para votar?

Idade

Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a idade mínima para o voto no Brasil é de 16 anos de idade, onde o voto é facultativo. Ou seja, fica a critério do jovem votar ou não. O voto só passa a ser obrigatório no Brasil a partir dos 18 anos de idade.

Documentos

O primeiro documento que deve ser levado em consideração para todas as eleições é o Título de Eleitor. Para que o cidadão possa votar nesta e em outras eleições, o documento deve estar regularizado. Para consultar a situação eleitoral, basta clicar neste link, e digitar nome, número do título ou CPF na barra de pesquisa apresentada.

Porém, não é necessário apresentar o Título de Eleitor no dia da votação, o mesmo pode ser substituído pelos documentos listados pelo TSE, são eles:

Cédula de identidade (RG)

Carteira de Motorista com foto (CNH)

E-Título

Certificado de Reservista

Carteira de Trabalho

Passaporte

Identidade funcional emitida por órgão de classe

Os documentos listados acima são permitidos para o voto, ainda que a data de validade esteja vencida.

É de suma importância ressaltar que existem documentos que não são aceitos nas eleições, são eles a Certidão de Nascimento e a Certidão de Casamento.

Sobre o E-Título

O E-Título é uma via digital do Título de Eleitor e pode ser baixada no celular e conta como um documento válido para apresentação no dia das eleições. Para obter um E-Título, basta o eleitor acessar um dos dois links abaixo, baixar o aplicativo e fazer o acesso ao app com o seu número de Título de Eleitor físico.

Para maiores dúvidas sobre o processo eleitoral, basta acessar o site oficial do TSE para dúvidas frequentes ou entrar em contato com uma das ouvidorias regionais. Além disso, o TSE também conta com atendimento via WhatsApp, que pode ser acessado por este link.

