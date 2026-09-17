A corrida eleitoral pelo governo do Tocantins está acirrada. Segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 17, a senadora Professora Dorinha (União Brasil) lidera o primeiro turno numericamente com 35% das intenções de voto, configurando um empate técnico com Vicentinho Júnior (PSDB), que marca 33%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

Entre os demais nomes testados no primeiro turno, Laurez Moreira (PSD) pontua com 9%, seguido por Ataides de Oliveira (Novo) com 6% e Prof. Witer Naves (PSOL) com 4%. Os candidatos Du Pereira (DC) e Siqueira Campos Jr. (Democrata) somam 1%. Os votos nulos e brancos representam 7%, enquanto 5% não souberam responder.

Na pesquisa espontânea, em que os nomes não são apresentados previamente aos entrevistados, 58% não souberam responder e 9% indicaram voto nulo ou branco. Nesse formato, Professora Dorinha e Vicentinho Júnior marcam 12% e 11%, respectivamente, evidenciando a indefinição de voto de boa parte do eleitorado.

Segundo turno e rejeição aos candidatos

O empate entre os dois líderes se mantém nas projeções de um eventual segundo turno. No embate direto, Vicentinho Júnior atinge 43%, contra 41% de Professora Dorinha, consolidando mais uma vez um cenário de empate técnico dentro da margem de erro. Votos nulos e brancos, assim como os indecisos, somam 8% cada.

Em outros cenários simulados pelo instituto, ambos superam com folga o terceiro colocado. Dorinha vence Laurez Moreira por 50% a 32%, enquanto Vicentinho Júnior derrota Moreira por 48% a 34%. Nessas duas hipóteses, os eleitores que pretendem votar em branco, nulo ou que não souberam responder registram 9% em cada categoria.

No índice de rejeição aos candidatos, Laurez Moreira lidera com 40%. Em seguida, aparecem Ataides de Oliveira com 35% e Prof. Witer Naves com 33%.

Analisando a linha de frente da disputa, Professora Dorinha é rejeitada por 32% do eleitorado tocantinense. Seu adversário direto, Vicentinho Júnior, tem 29% de rejeição. Du Pereira e Siqueira Campos Jr. registram 24% e 22%, respectivamente. Apenas 3% não souberam ou não responderam a este quesito.

A pesquisa RealTime Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 10 e 14 de setembro de 2026, por meio de questionário padronizado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por contratante não informado no documento e está registrado no TSE sob o protocolo TO-05805/2026.