Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'Stuart Não Consegue Salvar o Universo': que horas estreia o 9º e penúltimo episódio?

A série, derivada do universo de "The Big Bang Theory", acompanha Stuart (Kevin Sussman) e seus colegas em meio a uma sequência de acontecimentos envolvendo o caos multiversal

'Stuart Não Consegue Salvar o Universo': personagens da série original voltaram a aparecer na série (Divulgação/HBO)

'Stuart Não Consegue Salvar o Universo': personagens da série original voltaram a aparecer na série (Divulgação/HBO)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 19h01.

Priorizar nos meus resultados Google

O nono e penúltimo episódio da primeira temporada de “Stuart Não Consegue Salvar o Universo” estreia nesta quinta-feira, 17, na HBO Max. 

A série, derivada do universo de "The Big Bang Theory", acompanha Stuart (Kevin Sussman) e seus colegas em meio a uma sequência de acontecimentos envolvendo o caos multiversal.

No novo capítulo, o quarteto chega a uma realidade que parece boa demais para ser verdade: um mundo de histórias em quadrinhos, área de especialidade de Stuart. A situação, porém, levanta a dúvida sobre se a aparente sorte do grupo vai durar.

Ao longo da temporada, personagens da série original, como Penny (Kaley Cuoco), Raj (Kunal Nayyar), Amy (Mayim Bialik) e Bernadette (Melissa Rauch), voltaram a aparecer.

“Stuart Não Consegue Salvar o Universo” já foi renovada para a segunda temporada. Os seis primeiros episódios estão disponíveis na HBO Max, e os novos capítulos são lançados semanalmente.

Que horas estreia o 9º episódio de 'Stuart Não Consegue Salvar o Universo'?

O nono episódio vai ao ar às 22h (horário de Brasília). O final está previsto para a próxima quinta-feira, 24 de setembro.

Criada por Chuck Lorre, Zak Penn e Bill Prady, a produção estreou com boa repercussão de crítica e público. Além disso, a série recebeu o selo "Certified Fresh" no Rotten Tomatoes e teve elogios de veículos como NPR, The Wall Street Journal, CBR, TV Line e TheWrap.

Acompanhe tudo sobre:SériesHBO Max

Mais de Pop

Lady Gaga e Michael Polansky são pais de menina, revela site

Debby Ryan, ex-estrela da Disney, revela lesão cerebral grave: 'Mudou a minha vida'

Rapper acusa bilionário dono de time da NFL de fazer pressão para tirá-lo de turnê com Ed Sheeran

BK' inicia turnê de 10 anos de 'Castelos & Ruínas' em SP e marca feito inédito para o rap nacional

Mais na Exame

Marketing

Chocolate da Turma da Mônica volta em edição limitada criada por hamburgueria

ExameLab

Como criar e guardar senhas fortes com um gerenciador de senhas

Brasil

Deputado aliado de Flávio aciona TSE contra reajuste do Bolsa Família e Mendonça será relator

Future of Money

ETF brasileiro passa a replicar fundo de bitcoin da Ark e reduz taxa