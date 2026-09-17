'Stuart Não Consegue Salvar o Universo': que horas estreia o 9º e penúltimo episódio?

O nono e penúltimo episódio da primeira temporada de “Stuart Não Consegue Salvar o Universo” estreia nesta quinta-feira, 17, na HBO Max.

A série, derivada do universo de "The Big Bang Theory", acompanha Stuart (Kevin Sussman) e seus colegas em meio a uma sequência de acontecimentos envolvendo o caos multiversal.

No novo capítulo, o quarteto chega a uma realidade que parece boa demais para ser verdade: um mundo de histórias em quadrinhos, área de especialidade de Stuart. A situação, porém, levanta a dúvida sobre se a aparente sorte do grupo vai durar.

Ao longo da temporada, personagens da série original, como Penny (Kaley Cuoco), Raj (Kunal Nayyar), Amy (Mayim Bialik) e Bernadette (Melissa Rauch), voltaram a aparecer.

“Stuart Não Consegue Salvar o Universo” já foi renovada para a segunda temporada. Os seis primeiros episódios estão disponíveis na HBO Max, e os novos capítulos são lançados semanalmente.

Que horas estreia o 9º episódio de 'Stuart Não Consegue Salvar o Universo'?

O nono episódio vai ao ar às 22h (horário de Brasília). O final está previsto para a próxima quinta-feira, 24 de setembro.

Criada por Chuck Lorre, Zak Penn e Bill Prady, a produção estreou com boa repercussão de crítica e público. Além disso, a série recebeu o selo "Certified Fresh" no Rotten Tomatoes e teve elogios de veículos como NPR, The Wall Street Journal, CBR, TV Line e TheWrap.