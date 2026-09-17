O senador Flávio Bolsonaro (PL) lidera a simulação de segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na pesquisa Futura Inteligência, divulgada nesta quinta-feira, 17. Flávio registra 48,1% das intenções de voto, enquanto o mandatário atinge 43,7%.

A vantagem do parlamentar está fora, mas próxima da margem de erro de 2,2 pontos percentuais da pesquisa. Neste cenário, os votos brancos e nulos somam 6,5%. Paralelamente, os eleitores indecisos, que não quiseram ou não puderam responder, são 1,7%.

Na comparação com a pesquisa anterior, Lula teve uma variação negativa de 1,3 ponto percentual, enquanto Flávio cresceu 2,7 pontos.

Lula empata com Caiado, Zema e Cury

Os outros confrontos de segundo turno entre Lula e outros candidatos considerados competitivos, sugeridos pelo estudo, evidenciam e apontam desvantagem para o presidente.

O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), pontua com 45,1% contra 41,9% de Lula, configurando um empate técnico. Votos brancos e nulos somam 10,6%, enquanto os indecisos são 2,4%.

A dinâmica de proximidade estatística também se repete contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), mas com vantagem numérica para Lula, que registra 44,7% ante os 40,6% de Zema. Ao todo, 11,8% dos eleitores votam em branco ou nulo neste cenário, e 2,9% não responderam.

Contra Augusto Cury, o psiquiatra aparece com 44,8% frente a 41,5% de Lula. Os eleitores que preferem votar em branco ou nulo chegam a 11,2%, e 2,6% se dizem indecisos.

O único cenário de segundo turno em que o presidente lidera isoladamente, fora da margem de erro, é contra Renan Santos (Missão). Neste embate direto, Lula atinge 44,5% das intenções de voto, enquanto o adversário marca 39,3%. Brancos, nulos e indecisos somam 13,3%. Outros 2,9% não sabem responder.

A pesquisa Futura Inteligência entrevistou 2.000 eleitores entre 11 e 15 de setembro de 2026, por meio de entrevista telefônica assistida por computador (CATI). A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por 100% Cidades e está registrado no TSE sob o protocolo BR-00749/2026.