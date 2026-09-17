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Chocolate da Turma da Mônica volta em edição limitada criada por hamburgueria

Patties e Mauricio de Sousa Produções resgatam o doce ícone dos anos 1990, com preços a partir de R$ 9,90

Chocolate da Turma da Mônica: famoso nos anos 1990, chocola volta agora em ação da hambuergueria Patties (Divulgação)

Chocolate da Turma da Mônica: famoso nos anos 1990, chocola volta agora em ação da hambuergueria Patties (Divulgação)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 18h21.

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RESUMO | A hamburgueria Patties relança o chocolate Turma da Mônica em edição limitada, de 24 de setembro a 25 de outubro, em parceria com a Mauricio de Sousa Produções. O produto estará disponível nas seis unidades da rede e no delivery, com preços de R$ 9,90 a R$ 29,90.

O chocolate da Turma da Mônica está de volta, mas não pelas mãos de sua fabricante original, a Nestlé. O produto, que marcou a infância de quem cresceu nos anos 1990, agora ganha uma versão em edição limitada criada pela hamburgueria Patties, em parceria com a Mauricio de Sousa Produções.

A rede especializada em smash burgers vai vender uma releitura do chocolate em suas seis unidades, localizadas em São Paulo, Grande São Paulo e também via delivery. A ação acontece entre 24 de setembro e 25 de outubro, ou enquanto durarem os estoques.

Uma volta de tempos em tempos

Resgatar o chocolate da Turma da Mônica não é uma ideia exatamente nova. Em 2024, a Cacau Brasil lançou uma edição limitada do produto para celebrar os 15 anos da marca. Na ocasião, a receita era um pouco diferente da original, com os personagens feitos de chocolate ao leite, e não de chocolate branco.

A Cacau Brasil pertence ao Grupo CRM, adquirido pela Nestlé em 2023. Portanto, embora o produto tenha deixado de ser fabricado pela Nestlé, a companhia voltou a estar indiretamente ligada à edição especial de 2024.

Agora, o produto chega como parte de uma experiência da rede Patties, que tem apostado em colaborações como parte de sua estratégia de expansão. Em junho, por exemplo, a marca anunciou lançamentos semanais de hambúrgueres inspirados no futebol.

"Trazer esse produto de volta era, além de um sonho meu como consumidor, uma vontade compartilhada por muita gente. É uma realização poder homenagear o Mauricio de Sousa em uma ação para o Dia das Crianças, além de resgatar essa memória dos anos 90", diz Henrique Azeredo, fundador e CEO do Patties.

Duas opções

Na nova versão, o chocolate será vendido seguindo a receita original e em duas opções: o Chocolate Icônico Mini custa R$ 9,90 a unidade, enquanto o Chocolate Icônica Turma vem com três unidades por R$ 29,90.

Durante o período da campanha, as lojas da Patties ganharão elementos visuais inspirados no Bairro do Limoeiro, além de embalagens especiais e cards colecionáveis. O cardápio também terá uma alteração temporária: o Cheese Onion, um dos sanduíches da Patties, será rebatizado como Cheese Cebolinha.

A empresa também criou o Combo Homenagem, que poderá combinar um hambúrguer do cardápio com acompanhamento, bebida e uma das versões do chocolate. A opção com o Chocolate Icônico Mini parte de R$ 52. Já a versão com três chocolates custa a partir de R$ 73 e inclui um card colecionável surpresa, com quatro modelos.

A edição especial estará disponível nos canais de delivery da marca e nas unidades da Patties. São elas:

  • Brooklin, na Rua Flórida, 1420;
  • Pinheiros, na Rua dos Pinheiros, 476;
  • Shopping Tamboré, na Avenida Piracema, 669;
  • Aeroporto de Guarulhos, no Terminal 2;
  • Taboão, na Avenida Taboão da Serra, 2643;
  • Shopping Eldorado, na Avenida Rebouças, 3970.
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