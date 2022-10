Datafolha: Haddad tem 39%, Tarcísio, 31%, Garcia 23% dos votos válidos

O candidato do PT, Fernando Haddad, segue na liderança da eleição para o governo de São Paulo, com 39% dos votos válidos.

Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece em segundo lugar, com 31% dos votos válidos e Rodrigo Garcia (PSDB) tem 23%. Os dados foram divulgados pela pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 1º de outubro.

A pesquisa Datafolha, contratada pela Folha e pela TV Globo, ouviu 3.700 pessoas, de sexta-feira (30) a sábado (01), em 79 municípios. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número SP-09987/2022.

Na pesquisa passada, divulgada no dia 29 de setembro, o ex-prefeito da capital paulista Haddad (PT) liderava com 41% dos votos. Tarcísio de Freitas (Republicanos) tinha 31% e o atual governador do Estado, Rodrigo Garcia (PSDB), tinha 22%. A metodologia dos votos válidos desconsidera os votos nulos e brancos e indecisos.

IPEC

Neste sábado, também foi divulgada a pesquisa do Ipec (ex-Ibope). Os dados apontam que Haddad tem 41% dos votos válidos, Tarcísio de Freitas, 31% e Rodrigo Garcia, 22%. A pesquisa anterior, divulgada dia 27 de setembro, apontava Haddad (PT) com 34% das intenções de voto, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Rodrigo Garcia (PSDB), com 24% e 19%, respectivamente.

*matéria em atualização

