Ministério da Saúde anuncia suspensão de vacina da dengue do Butantan após mortes suspeitas

O Ministério da Saúde anunciou que vai interromper, a partir desta segunda-feira, 8, a aplicação da vacina contra a dengue desenvolvida pelo Butantan.

O comunicado ocorreu às 14h41, no horário de Brasília, durante uma coletiva de imprensa realizada com representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da direção do Instituto Butantan.

A decisão foi apresentada após o registro de duas mortes consideradas suspeitas e que podem ter relação com a imunização.

Segundo dados apresentados pela pasta, cerca de 500 mil doses já foram administradas. Entre os vacinados, foram identificados 42 episódios de reações graves possivelmente associadas ao imunizante. Nesse grupo estão os dois casos de óbito sob investigação.

O ministério destacou que, até o momento, não há confirmação de vínculo entre a vacina e os casos relatados. Todas as ocorrências serão analisadas pelas autoridades de saúde.

Produzida pelo Instituto Butantan, a vacina é apontada como a primeira do mundo contra a dengue aplicada em dose única e também a primeira desenvolvida integralmente no Brasil. A campanha de imunização teve início neste ano, com prioridade para profissionais da saúde.

A recomendação do governo é que pessoas vacinadas nos últimos 21 dias procurem uma unidade de saúde para acompanhamento e monitoramento de possíveis efeitos adversos.

Como a vacina da dengue foi desenvolvida?

Segundo um comunicado do Governo de São Paulo, divulgado em fevereiro, o Butantan-DV protege contra quatro sorotipos do vírus da dengue e é indicada para pacientes que tiveram ou não contato com o patógeno.

Os estudos foram conduzidos entre 2016 e 2024 com 16 mil voluntários e apontam que a proteção dura por até cinco anos.

Entre o público de 12 a 59 anos, a eficácia geral foi de 74,7% e contra casos graves o percentual ficou em 91,6%. A hospitalização foi evitada em 100% dos pacientes.

Em relação às reações, o imunizante registrou apenas sintomas moderados. Os principais são dor e vermelhidão no local de aplicação, dor de cabeça e fadiga.

A aprovação havia sido Anvisa foi concedida após envio dos relatórios que detalham os cinco anos de acompanhamento do ensaio clínico de fase 3.