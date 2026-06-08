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Alfa, Gerp e Quaest: quando saem e quais são as próximas pesquisas eleitorais?

Segundo registros no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos 38 levantamentos devem ser divulgados até o próximo domingo, 14

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro (Valter Campanato/Agência Brasil)

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro (Valter Campanato/Agência Brasil)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 8 de junho de 2026 às 15h13.

A nova semana será marcada pela divulgação de três pesquisas de intenção de voto da disputa presidencial e diversos levantamentos de estados brasileiros para os cargos de governador e senador.

Segundo registros no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos 38 levantamentos devem ser divulgados até o próximo domingo, 14.

As três pesquisas eleitorais que testarão os nomes que devem disputar a presidência da República com abrangência nacional serão dos institutos Alfa, Gerp e Quaest.

O instituto Gerp deverá divulgar seus resultados na próxima terça-feira, 9. Já o levantamento da Quaest deve ser divulgado no dia seguinte, quarta-feira, 10.

Por fim, os resultados da Alfa Inteligência deverão sair na quinta-feira, 11.

Nos levantamentos estaduais, os institutos Paraná Pesquisas, Real Time Big Data, Futura, Veritá e Vox divulgarão pesquisas em diversos estados brasileiros.
O TSE obriga as entidades e empresas que realizarem levantamentos de opinião pública relativos às eleições e candidatos a cadastrarem os estudos junto à Justiça Eleitoral.

Segundo a Lei das Eleições, a divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações sujeita os responsáveis a multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs (Unidade Fiscal de Referência).

Já a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano e multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs.

O registro de pesquisas eleitorais, contudo, não implica obrigatoriedade de divulgação de seus resultados, de acordo com a Resolução n.º 23.676/2021.

Com isso, um instituto ou empresa pode realizar o levantamento, mas não necessariamente divulgá-lo ao público.

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