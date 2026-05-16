Lula tem 47% de rejeição e Flávio, 43%, diz Datafolha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) lideram tanto a corrida eleitoral quanto os índices de rejeição, segundo o levantamento do instituto Datafolha, divulgado neste sábado, 16.

Entre os respondentes, 47% afirmam que não votariam no atual presidente de jeito nenhum. Pouco atrás, Flávio Bolsonaro tem 43% de rejeição.

Desde abril, essas taxas se mantiveram estáveis, com pouca variação negativa para ambos. Enquanto Lula aparecia com 48% de rejeição, Flávio tinha 46%.

Os dois presidenciáveis também lideram o índice de conhecimento entre os eleitores. Apenas 1% dos entrevistados diz não conhecer o petista, e 5% afirmam não conhecer o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Quem também divide índices similares são os pré-candidatos Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD). O ex-governador de Minas Gerais tem 15% de rejeição e é desconhecido por 54% dos eleitores. Já o ex-governador de Goiás é rejeitado por 13% e desconhecido por 53%.

Empate em 2º turno

O levantamento também simulou cenários de primeiro e segundo turnos. Com todos os pré-candidatos na disputa, Lula registra 38% das intenções de voto, sendo seguido de perto pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), com 35%.

Em um embate direto, os dois líderes do pleito empatam com 45% das intenções de voto para cada um.

As entrevistas foram realizadas entre terça-feira, 12, e quarta-feira, 13, antes da divulgação de conversas entre Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, pelo Intercept Brasil.

O Datafolha realizou 2.004 entrevistas com eleitores acima de 16 anos em 139 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o código BR-00290/2026.