Datafolha: Lula empata com Flávio no 2° turno e abre vantagem sobre Zema

Datafolha: instituto ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em 139 municípios do país
Repórter
Publicado em 16 de maio de 2026 às 12h32.
Última atualização em 16 de maio de 2026 às 12h35.
A nova pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 16, mostra um cenário apertado entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em uma eventual disputa de segundo turno pela Presidência da República. O levantamento indica empate entre os dois pré-candidatos, com 45% das intenções de voto para cada lado.
A pesquisa foi realizada entre terça-feira, 12, e quarta-feira, 13, antes da divulgação, pelo Intercept Brasil, de conversas atribuídas a Flávio Bolsonaro e ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Segundo o instituto, a maior parte das entrevistas ocorreu antes da revelação do caso.
Nesse cenários, 9% dos entrevistados responderam que votariam em branco ou nulo, e 1% que não sabiam.
Além do empate com Flávio, o Datafolha aponta vantagem de Lula sobre outros nomes da centro-direita e da direita que vêm sendo cotados para a disputa de 2026.
Contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Lula aparece com 46% das intenções de voto, enquanto o mineiro registra 40%. Já em um eventual segundo turno contra o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), o presidente soma 46%, ante 39% do adversário.
Nos dois cenários, 13% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco ou nulo, enquanto 2% disseram não saber em quem votar.
Na rodada anterior do Datafolha, divulgada em abril, Lula aparecia em empate técnico com Flávio Bolsonaro, Zema e Caiado nas simulações de segundo turno.
O instituto ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em 139 municípios do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00290/2026.