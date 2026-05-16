Datafolha: Lula empata com Flávio no 2° turno e abre vantagem sobre Zema

A nova pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 16, mostra um cenário apertado entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em uma eventual disputa de segundo turno pela Presidência da República. O levantamento indica empate entre os dois pré-candidatos, com 45% das intenções de voto para cada lado.

A pesquisa foi realizada entre terça-feira, 12, e quarta-feira, 13, antes da divulgação, pelo Intercept Brasil, de conversas atribuídas a Flávio Bolsonaro e ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Segundo o instituto, a maior parte das entrevistas ocorreu antes da revelação do caso.

Nesse cenários, 9% dos entrevistados responderam que votariam em branco ou nulo, e 1% que não sabiam.

Lula abre vantagem sobre Zema e Caiado

Além do empate com Flávio, o Datafolha aponta vantagem de Lula sobre outros nomes da centro-direita e da direita que vêm sendo cotados para a disputa de 2026.

Contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Lula aparece com 46% das intenções de voto, enquanto o mineiro registra 40%. Já em um eventual segundo turno contra o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), o presidente soma 46%, ante 39% do adversário.

Nos dois cenários, 13% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco ou nulo, enquanto 2% disseram não saber em quem votar.

Na rodada anterior do Datafolha, divulgada em abril, Lula aparecia em empate técnico com Flávio Bolsonaro, Zema e Caiado nas simulações de segundo turno.

O instituto ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em 139 municípios do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00290/2026.