Mendonça autoriza PF a investigar Lulinha por tráfico de influência

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a Polícia Federal (PF) a investigar Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, por suposta prática de tráfico de influência e corrupção. Sua defesa diz estranhar a abertura de inquérito e que o filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai demonstrar que não cometeu irregularidades.

A PF tinha solicitado ao STF a autorização no dia 24 de julho e o pedido foi distribuído a Mendonça. A informação foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo e confirmada pela EXAME.

A Polícia Federal pleiteia apurar se o filho do presidente Lula teria cometido tráfico de influência junto ao Ministério da Saúde para obter licença para comercializar cannabis medicinal.

Mendonça já é relator do caso que envolve fraudes cometidas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Lulinha é citado no caso por sua relação com Antônio Carlos Camilo Antunes, o 'Careca do INSS', empresário apontado como operador de um esquema de descontos fraudulentos e indevidos em aposentadorias e pensões. O filho do presidente já é alvo de inquérito sobre o tema.

A suspeita é de que Lulinha poderia ter atuado para favorecer o Careca do INSS em negócios junto ao Ministério da Saúde. O filho do presidente já negou qualquer favorecimento de Antunes.

O novo pedido da PF cita suposta parceria de Lulinha com sua amiga e empresária Roberta Luchsinger e Antunes para um projeto relacionado à venda de cannabis medicinal ao SUS.

O advogado Marco Aurélio de Carvalho, que integra a equipe que defende Lulinha, diz que recebe com estranheza, mas tranquilidade, a notícia da instauração de um novo inquérito.

"É estranha a instauração de um novo inquérito. A impressão que passa é de que a PF está promovendo uma espécie de fish expedition, de pesca probatória. Não achou absolutamente nada relacionado a Fábio Luis no bojo das investigações do INSS, como não vai achar em relação a esses fatos. O Fábio vai ter oportunidade de confirmar que não tem nenhuma relação com os negócios empresariais da sua amiga Roberta Luchsinger", afirmou Carvalho.