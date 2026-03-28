Lula amplia vantagem entre eleitores do centro, diz Datafolha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera com folga entre eleitores de centro no primeiro turno, mas enfrenta empate técnico no segundo turno contra Flávio Bolsonaro, segundo dados do Datafolha.

Os números reforçam o papel decisivo desse grupo em uma eleição que, novamente, se desenha polarizada — e ainda em aberto.

Entre os eleitores que se posicionam no centro, Lula aparece com 31% das intenções de voto, contra 17% de Flávio Bolsonaro.

Na sequência, surgem nomes como Romeu Zema (9%) e Ronaldo Caiado (6%). O dado evidencia uma vantagem relevante do petista nesse segmento, considerado o mais volátil do eleitorado.

O cenário se repete, com variações, entre eleitores que não se identificam nem como bolsonaristas nem como petistas. Nesse grupo, Lula marca 29%, enquanto Flávio chega a 20%. Ainda assim, os índices de indecisão e votos brancos seguem elevados — 25% nesse recorte.

Apesar da dianteira no primeiro turno, a disputa se estreita no segundo. Entre eleitores de centro, Lula tem 41% contra 35% de Flávio Bolsonaro — diferença que configura empate técnico dentro da margem de erro sinalizada pelo Datafolha.

Entre os eleitores que rejeitam ambos os polos, o cenário é semelhante: Lula aparece com 40%, ante 35% de Flávio, também em empate técnico.

Centro cresce, mas quer mudança

A distribuição mostra um eleitorado fragmentado. Dentre os entrevistados, 29% se posicionam no extremo à direita, enquanto 15% se colocam no extremo à esquerda. O centro reúne 17% dos entrevistados.

Já na escala de 1 a 5, que mede alinhamento direto entre bolsonarismo e petismo, os extremos voltam a empatar: 28% se dizem bolsonaristas e 28%, petistas. No meio, 19% afirmam não se identificar com nenhum dos dois campos.

Esse grupo intermediário, no entanto, carrega uma contradição relevante para as campanhas. Embora Lula lidere nas intenções de voto, a maioria desses eleitores demonstra desejo por mudança. Segundo a pesquisa Datafolha, 79% dos eleitores de centro preferem que o próximo presidente adote políticas diferentes das atuais.

Na prática, isso indica que o voto pode ser menos ideológico e mais reativo. A rejeição elevada a ambos os candidatos reforça essa leitura: 45% dos eleitores de centro dizem que não votariam em Lula “de jeito nenhum”, enquanto 51% afirmam o mesmo sobre Flávio Bolsonaro.

A pesquisa Datafolha foi realizada com 2.004 pessoas em 137 municípios pelo Brasil entre os dias 3 e 5 de março. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, salve exceções.